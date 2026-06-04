سندھ میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے اجراء کا شیڈول حتمی

سندھ حکومت نے میٹرک کے نتائج 10 جولائی اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج 31 جولائی تک جاری کرنے کا شیڈول جاری کیا، جس سے طلباء کے داخلہ عمل میں سہولت اور امتحانی نظام کی شفافیت میں اضافہ متوقع ہے۔
سندھ حکومت نے صوبے بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کے نتائج کے اجراء کے شیڈول کا اعلان کیا ہے جس میں طلباء کے لیے اہم تاریخیں طے کی گئی ہیں۔ 24NewsHD ٹی وی کے مطابق جمعرات کو کی گئی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ، جو کراچی میں جسٹس اور یونیورسٹیوں کے سیکرٹر محمد اسماعیل رہو کی صدارت میں منعقد ہوئی ، میٹرک کے نتائج 10 جولائی تک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج 31 جولائی تک شائع ہونے کی توثیق کی گئی۔ اس میٹنگ میں سیکرٹری برائے یونیورسٹیوں محمد عباس بلوچ اور سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ وں کے چیئرپرسن بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران سالانہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے عمومی انعقاد کا جائزہ لیا گیا اور ہر بورڈ نے اپنی اپنی ڈویژن کے امتح{ان کا تفصیلی حال پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی نویں اور گیارہویں جماعتوں کے نتائج بھی 31 اگست تک جاری کر دینے کا اشارہ دیا گیا۔ یہ فیصلہ طلباء کے لیے وقت پر داخلہ عمل کو آسان بنانے اور تعلیمی نظام کی شفافیت کو بڑھانے کے لئے اہم سمجھا گیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم اسماعیل رہو نے واضح کیا کہ میٹرک کے نتائج سندھ کی تمام ڈویژنز میں 10 جولائی تک شائع ہوں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج 31 جولائی تک حتمی شکل اختیار کر جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نتیجوں کی بر وقت فراہمی طلبہ کو بغیر کسی تاخیر کے داخلہ کے عمل میں مدد فراہم کرے گی۔ مزید برآں ، انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ صوبائی حکومت امتحانی بورڈوں کی معاونت جاری رکھے گی تاکہ شفافیت، میرٹ اور مجموعی نظامِ امتحان کی بہتری ممکن ہو۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سکھر کی ڈویژن میں کچھ ٹیموں کی کارکردگی ناقص پائی گئی اور ان کی ذمہ داریوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ سیکرٹری محمد عباس بلوچ نے بتایا کہ کراچی میں سیکشن 144 کی خلاف ورزی کے سبب امتحانی دوران کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ حکام کا یہ مجموعی اقدام تعلیمی سال کے اختتام پر طلباء کے لیے واضح اور منظم راستہ فراہم کرنے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ نتیجہ جات کی بروقت اشاعت سے نہ صرف داخلہ کے عمل میں سہولت ہوگی بلکہ طلبہ اور اس کے والدین کے لئے ذہنی دباؤ بھی کم ہو گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ، امتحانی عمل میں شفافیت اور قانونی تقاضوں کی پابندی کے ذریعے تعلیمی نظام پر اعتماد کو بھی تقویت ملے گی۔ سندھ کی حکومت نے یہ بھی اشارہ کیا کہ آئندہ سال کے لئے مزید اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی تاکہ تمام طلباء کو یکساں مواقع میسر آ سکیں اور تعلیمی معیار مزید بہتر ہو.
سندھ حکومت نے صوبے بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کے نتائج کے اجراء کے شیڈول کا اعلان کیا ہے جس میں طلباء کے لیے اہم تاریخیں طے کی گئی ہیں۔ 24NewsHD ٹی وی کے مطابق جمعرات کو کی گئی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ، جو کراچی میں جسٹس اور یونیورسٹیوں کے سیکرٹر محمد اسماعیل رہو کی صدارت میں منعقد ہوئی ، میٹرک کے نتائج 10 جولائی تک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج 31 جولائی تک شائع ہونے کی توثیق کی گئی۔ اس میٹنگ میں سیکرٹری برائے یونیورسٹیوں محمد عباس بلوچ اور سندھ کے تمام تعلیمی بورڈوں کے چیئرپرسن بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران سالانہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے عمومی انعقاد کا جائزہ لیا گیا اور ہر بورڈ نے اپنی اپنی ڈویژن کے امتح{ان کا تفصیلی حال پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی نویں اور گیارہویں جماعتوں کے نتائج بھی 31 اگست تک جاری کر دینے کا اشارہ دیا گیا۔ یہ فیصلہ طلباء کے لیے وقت پر داخلہ عمل کو آسان بنانے اور تعلیمی نظام کی شفافیت کو بڑھانے کے لئے اہم سمجھا گیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم اسماعیل رہو نے واضح کیا کہ میٹرک کے نتائج سندھ کی تمام ڈویژنز میں 10 جولائی تک شائع ہوں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج 31 جولائی تک حتمی شکل اختیار کر جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نتیجوں کی بر وقت فراہمی طلبہ کو بغیر کسی تاخیر کے داخلہ کے عمل میں مدد فراہم کرے گی۔ مزید برآں ، انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ صوبائی حکومت امتحانی بورڈوں کی معاونت جاری رکھے گی تاکہ شفافیت، میرٹ اور مجموعی نظامِ امتحان کی بہتری ممکن ہو۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سکھر کی ڈویژن میں کچھ ٹیموں کی کارکردگی ناقص پائی گئی اور ان کی ذمہ داریوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ سیکرٹری محمد عباس بلوچ نے بتایا کہ کراچی میں سیکشن 144 کی خلاف ورزی کے سبب امتحانی دوران کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ حکام کا یہ مجموعی اقدام تعلیمی سال کے اختتام پر طلباء کے لیے واضح اور منظم راستہ فراہم کرنے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ نتیجہ جات کی بروقت اشاعت سے نہ صرف داخلہ کے عمل میں سہولت ہوگی بلکہ طلبہ اور اس کے والدین کے لئے ذہنی دباؤ بھی کم ہو گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ، امتحانی عمل میں شفافیت اور قانونی تقاضوں کی پابندی کے ذریعے تعلیمی نظام پر اعتماد کو بھی تقویت ملے گی۔ سندھ کی حکومت نے یہ بھی اشارہ کیا کہ آئندہ سال کے لئے مزید اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی تاکہ تمام طلباء کو یکساں مواقع میسر آ سکیں اور تعلیمی معیار مزید بہتر ہو
سندھ میٹرک نتائج انٹرمیڈیٹ نتائج تعلیمی بورڈ امتحانی شفافیت
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