سندھ، بلوچستان، پنجاب اور آزاد کشمیر میں طوفانی آندھی اور موسلادھار بارش سے تباہی، 3 افراد ہلاک، 7 زخمی

سندھ، بلوچستان، پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث وسیع凉爽ی واقعات پیش آئے جن میں 3 افراد انتقال کر گئے اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی مقامات پر بجلی کےasar، سائن بورڈز، سولر پلیٹیں اور دیواریں گرنے سے نقصان ہوا ہے۔ سیپکو کے مطابق 46 گرڈ اسٹیشن متاثر ہوئے ہیں اور بجلی فراہمی معطل ہوئی ہے۔
سندھ ، بلوچستان ، پنجاب اور خیبرپختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ اس طوفانی موسم کی وجہ سے مختلف حادثات پیش آئے جن میں 3 افراد انتہائی شدید زخمی ہو کر انتقال کر گئے جبکہ 7 مزید زخمی ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر، کندھ کوٹ کے نواحی گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے کی شدید حادثہ prejudice ہوا جس کی وجہ سے ایک شخص انتقال کر گیا اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ روجھان میں طوفانی آندھی کے تحت سولر پلیٹیں اڑ گئیں جس سے 2 افراد انتقال کر گئے اور 1 زخمی ہو گیا۔ سندھ کے صادق آباد mezőség میں طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش نے وسیع تباہی مچائی، درخت، سائن بورڈ، دیواریں اور بجلی کے پول گر گئے، جس سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سندھ کے شہر سکھر میں آندھی، بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹا۔ کندھ کوٹ اور گرد و نواح میں آندھی اور مٹی کے طوفان کی وجہ سے متعدد مقامات پر سائن بورڈز اور سولر پینلز گر گئے۔ جیکب آباد، ٹھل اور گڑھی خیرو میں آندھی اور بارش سے موسم خوش گوار ہو گیا۔ شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے قبو سعید خان میں انڈے کی سائز کے اولے گرے۔ میہڑ اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوش گوار ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے میرپور، منگلا اور اسلام گڑھ میں موسلادھار بارش نے موسم خوش گوار کر دیا۔ ایبٹ آباد، گلیات، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں بھی جم کر بادل برسے۔ وزیر آباد شہر اور گرد و نواح میں گرد آلود آندھی کا طوفان اور بارش ہوئی۔ پنجاب کے پشاور اور گرد و نواح میں شدید آندھی اور طوفان سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سکھر اور گرد نواح میں طوفانی بارش سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، بارش کے 6 گھنٹے بعد بھی شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ سندھ کے سیپکو ریجن کے 46 گرڈ اسٹیشن مختلف مقامات پر متاثر ہوئے، متعدد 132 کے وی اور 220 کے وی ٹرانسمیشن سرکٹس ٹرپ ہونے سے بجلی فراہمی معطل ہوئی۔ ترجمان سیپکو کے مطابق طوفانی موسم کے سبب مختلف مقامات پر ٹاورز، پولز اور ٹرانسمیشن لائنوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی جلد بحال کرنے کے لیے فیلڈ ٹیمیں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، آج بھی بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی اور ہلکی بارش ہوئی، آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی.
سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبرپختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ اس طوفانی موسم کی وجہ سے مختلف حادثات پیش آئے جن میں 3 افراد انتہائی شدید زخمی ہو کر انتقال کر گئے جبکہ 7 مزید زخمی ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر، کندھ کوٹ کے نواحی گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے کی شدید حادثہ prejudice ہوا جس کی وجہ سے ایک شخص انتقال کر گیا اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ روجھان میں طوفانی آندھی کے تحت سولر پلیٹیں اڑ گئیں جس سے 2 افراد انتقال کر گئے اور 1 زخمی ہو گیا۔ سندھ کے صادق آباد mezőség میں طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش نے وسیع تباہی مچائی، درخت، سائن بورڈ، دیواریں اور بجلی کے پول گر گئے، جس سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سندھ کے شہر سکھر میں آندھی، بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹا۔ کندھ کوٹ اور گرد و نواح میں آندھی اور مٹی کے طوفان کی وجہ سے متعدد مقامات پر سائن بورڈز اور سولر پینلز گر گئے۔ جیکب آباد، ٹھل اور گڑھی خیرو میں آندھی اور بارش سے موسم خوش گوار ہو گیا۔ شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس سے قبو سعید خان میں انڈے کی سائز کے اولے گرے۔ میہڑ اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوش گوار ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے میرپور، منگلا اور اسلام گڑھ میں موسلادھار بارش نے موسم خوش گوار کر دیا۔ ایبٹ آباد، گلیات، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں بھی جم کر بادل برسے۔ وزیر آباد شہر اور گرد و نواح میں گرد آلود آندھی کا طوفان اور بارش ہوئی۔ پنجاب کے پشاور اور گرد و نواح میں شدید آندھی اور طوفان سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سکھر اور گرد نواح میں طوفانی بارش سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، بارش کے 6 گھنٹے بعد بھی شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ سندھ کے سیپکو ریجن کے 46 گرڈ اسٹیشن مختلف مقامات پر متاثر ہوئے، متعدد 132 کے وی اور 220 کے وی ٹرانسمیشن سرکٹس ٹرپ ہونے سے بجلی فراہمی معطل ہوئی۔ ترجمان سیپکو کے مطابق طوفانی موسم کے سبب مختلف مقامات پر ٹاورز، پولز اور ٹرانسمیشن لائنوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی جلد بحال کرنے کے لیے فیلڈ ٹیمیں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، آج بھی بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی اور ہلکی بارش ہوئی، آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی
طوفانی آندھی موسلادھار بارش تباہی زخمی ہلاک بجلی معطل سندھ پنجاب بلوچستان آزاد کشمیر
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