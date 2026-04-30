سندھ ہائیکورٹ نے امان اللہ شیخ کی غیرقانونی ترقی اور بحالی کو ختم کر دیا، سیاسی دباؤ کا الزام

سندھ ہائیکورٹ نے محکمہ کچی آبادی کے افسر امان اللہ شیخ کی بار بار ترقی اور بحالی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کر کے فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ امان اللہ شیخ کی ڈبل پروموشن اور ملازمت پر بحالی غیرقانونی ہے۔ وکیل صولت رضی ایڈووکیٹ نے کہا کہ امان اللہ شیخ نے سیاسی دباؤ کے ذریعے خود کو دوبارہ بحال کروا لیا تھا اور 150 غیرقانونی بھرتیاں بھی کی تھیں۔ سپریم کورٹ نے 2013 میں امان اللہ شیخ کی ترقی کو غیرقانونی قرار دیا تھا، لیکن وہ دوبارہ بحال ہو گئے اور گریڈ 19 میں ترقی حاصل کر لیں۔
امان اللہ شیخ نے سیاسی دباؤ کے ذریعے خود کو دوبارہ بحال کروایا اور 150 غیر قانونی بھرتیاں بھی کیں، درخواست گزار سندھ ہائیکورٹ میں محکمہ کچی آبادی کے افسر امان اللہ شیخ کی بار بار ترقی اور بحالی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے ان کی ڈبل پروموشن اور ملازمت پر بحالی کو ختم کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نظرثانی درخواست مسترد ہونے کے بعد دوبارہ نظرثانی درخواست دائر کرنا بھی غیرقانونی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل صولت رضی ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ امان اللہ شیخ نے کئی بار غیرقانونی طور پر ترقی حاصل کی۔ 2013 میں سپریم کورٹ نے امان اللہ شیخ کی گریڈ 16 سے 18 تک ترقی کو غیرقانونی قرار دیا تھا، تاہم سپریم کورٹ کے حکم کے 3 ماہ بعد مذکورہ افسر نے خود کو بحال کروایا اور گریڈ 19 میں ترقی بھی حاصل کر لی۔ درخواست گزار کے مطابق گریڈ 19 میں ترقی کے بعد امان اللہ شیخ نے ڈیڑھ سو غیرقانونی بھرتیاں بھی کیں۔ وکیل نے مزید بتایا کہ چیئرمین کچی آبادی نے ان بھرتیوں پر امان اللہ شیخ کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا اور بعد ازاں انہیں ملازمت سے برطرف بھی کر دیا گیا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین کچی آبادی نے برطرفی کے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی، تاہم امان اللہ شیخ نے سیاسی دباؤ کے ذریعے خود کو دوبارہ بحال کروا لیا۔ سندھ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی توسیع، نوٹیفکیشن جاری۔ اینڈیمینٹ آرڈر کے تحت سندھ حکومت نے دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی اضافی توسیع کی، جس کے تحت عوامی اجتماعات، مارچز، اور دیگر سیاسی سرگرمیوں پر روک لگائی گئی ہے۔ حکومت نے یہ اقدام قانون و порядہ برقرار رکھنے کے مقصد سے کیا ہے، تاہم معارض سیاسی جماعتوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام آزادی بیان کے خلاف ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام صرف قانون و порядہ برقرار رکھنے کے لیے ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ افغانستان سے جنوبی وزیرستان میں پھر حملہ، خاتون اور 4 بچے زخمی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ پاکستان کے جنوبی وزیرستان میں افغانستان سے آئے مسلح افراد نے ایک گاؤں پر حملہ کیا، جس میں ایک خاتون اور چار بچے زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے فوری جوابی کارروائی شروع کر دی اور حملہ کرنے والوں کو پسانداز کر دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ حملہ افغانستان سے آئے تروریسٹوں کی طرف سے کیا گیا تھا اور پاکستان کی دفاعی قوتوں نے فوری طور پر جواب دیا۔ یہ حملہ ایک بار پھر پاکستان کی سرحدی ایجینسیز کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے.
