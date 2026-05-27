سندھ کے سینیئر وزیر شرجیل انعام میمن کا عیدالاضحیٰ کے موقع پر بیان

سندھ کے سینیئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے۔
سندھ کے سینیئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ وہ تمام حجاجِ کرام اور عالمِ اسلام کو عیدالاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان سے عزیز ہر شے کو قربان کر دینا ہی اصل بندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے اس مبارک دن ہمیں متحد ہو کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنے تمام پرانے اختلافات اور مسائل کو پسِ پشت ڈال کر عید کی خوشیاں باہمی محبت اور یگانگت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ انسانیت سب سے مقدم ہے اور ہر انسان کی جان بے حد قیمتی ہے۔ ان کے مطابق نفرتوں کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور ملک کو بھائی چارے، رواداری اور باہمی مفاہمت کے جذبے کے ساتھ چلایا جانا چاہیے.
