سندھ میں دیوالی کی سیکیورٹی کا فول پروف انتظام، ضیاء الحسن لنجار کی ہدایات
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے دیوالی کے موقع پر تمام مندروں اور مذہبی مقامات کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے دیوالی کے تہوار کے موقع پر سندھ بھر میں ہندو برادری کی امن و امان کی یقینی دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے صوبے کے تمام اضلاع میں مذہبی مقامات اور تقریبات کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ اقدام صوبائی حکومت کی طرف سے اقلیتی برادری کے حقوق اور ان کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے واضح پیغام ہے۔
مذہبی تہوار اور رواداری کی امین سندھ
وزیر داخلہ سندھ نے اپنے ایک باقاعدہ پیغام میں دیوالی کو روشنی، خوشیوں، امن اور امید کا تہوار قرار دیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ تہوار محبت، بھائی چارے، باہمی احترام اور مذہبی ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے۔ ضیاء الحسن لنجار نے یاد دلایا کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں ملکی ترقی، خوشحالی اور استحکام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سندھ کو انہوں نے صوفیائے کرام کی سرزمین اور رواداری، برداشت اور مذہبی ہم آہنگی کی امین قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اقلیتوں کے مذہبی حقوق، آزادی اور جان و مال کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہے اور حکومت ہندو برادری کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
پولیس حکام کو جاری کردہ سخت ہدایات
ضیاء الحسن لنجار نے سندھ پولیس کے اعلیٰ اور درمیانے درجے کے افسران کو دیوالی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ مندروں سمیت تمام مذہبی مقامات پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی تاکہ وہاں موجود عوام کی مکمل حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دیوالی کی تقریبات کے دوران پولیس گشت اور نگرانی کا مؤثر نظام قائم رکھا جائے۔ حساس مقامات پر خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں اور داخلی و خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مذہبی اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچ سکے۔
ضلعی افسران کی خود نگرانی اور ذمہ داری
وزیر داخلہ سندھ نے تمام ضلعی پولیس افسران کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے مسلسل رابطے میں رہنے اور ہر ممکن کوشش کرنے کی ہدایت کی ہے کہ مذہبی آزادی کے احترام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ضیاء الحسن لنجار نے زور دے کر کہا کہ دیوالی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے اور اقلیتی برادری کو محفوظ ماحول فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی بھی غفلت برتی نہیں جائے گی اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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