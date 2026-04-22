سندھ ہائیکورٹ کا برہمی کا اظہار: ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن نہ دینے پر حکام کیخلاف توہین عدالت کی درخواست

سندھ ہائیکورٹ نے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن واجبات کی عدم ادائیگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کے ایم سی اور ٹی ایم سیز سے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لیں۔ عدالت نے فریقین کو دو ہفتوں کی مہلت دی ہے۔
کراچی: سندھ ہائیکورٹ نے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کو ان کی پنشن کے واجبات کی عدم ادائیگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے میئر کراچی اور دیگر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی اور سرکاری وکیل کی جانب سے دی گئی استدعا منظور کرتے ہوئے کے ایم سی (کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن) اور ٹی ایم سیز (ٹیکس اینڈ میسائزمنٹ سسٹمز) سے اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ یہ احکامات جسٹس عدنان الکریم میمن کی سربراہی میں دو رکنی آئینی بینچ نے جاری کیے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل، عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سندھ ہائیکورٹ نے مئی 2025 میں ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن ری واجبات کی ادائیگی کا واضح حکم دیا تھا۔ اس حکم میں فنانس ڈیپارٹمنٹ کو فنڈز کی کمی کو پورا کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور کے ایم سی کو دو سال تک مسلسل پنشن کی ادائیگی جاری رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ان عدالتی احکامات کے باوجود، پنشن کی ادائیگی مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ریٹائرڈ ملازمین شدید مالی مشکلات اور اذیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ عدالت نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کے ایم سی اور ٹی ایم سیز سے ان کے اکاؤنٹس کی مکمل تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اکاؤنٹس میں غیر معمولی حرکات و سکنات پائے گئے تو انہیں منجمد کرنے کا بھی امکان ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کو ان کا قانونی حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ سماعت کے دوران، سرکاری وکیل نے عدالت سے کچھ وقت مانگا تاکہ درخواست گزاروں کے واجبات کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جلد از جلد پنشن کی ادائیگی کی جائے گی۔ عدالت نے سرکاری وکیل کی یقین دہانی کو مدنظر رکھتے ہوئے فریقین کو دو ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر اس مدت کے اندر پنشن کی ادائیگی نہ کی گئی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کیس کی سماعت دو ہفتوں بعد دوبارہ ہوگی، جس میں کے ایم سی اور ٹی ایم سیز کو اکاؤنٹ کی تفصیلات پیش کرنے اور پنشن کی ادائیگی کی پیشرفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی جانب سے عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری نوٹس لیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ یہ معاملہ سینکڑوں ریٹائرڈ ملازمین کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے جو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مالی مشکلات کا شکار ہیں۔
