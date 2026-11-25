سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں سی ٹی اسکین مشین چوری کی شکایت
لیاقت آباد کے اسپتال میں 10 سال سے سی ٹی اسکین بند ہے، مبینہ طور پر اس کے پرزے چوری کر بیچ دیے گئے، مریضوں کو دیگر ہسپتالوں میں جانا پڑ رہا ہے۔
سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں عوام کے لیے زندگی کاہم ہوئی سی ٹی اسکین مشین کی سہولت گزشتہ 10 سال سے بند پڑی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 2016 میں غیر فعال ہونے کے بعد اس مشین کے قیمتی پرزے مبینہ طور پر چوری کرکے نجی اسپتالوں کو بیچ دیے گئے ہیں۔ مریضوں کی بڑی تعداد کو اب معائنہ کے لیے دوسرے سرکاری یا نجی مراکز پر جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔
مشین کے پرزے چوری ہوکر نجی ہسپتالوں میں فروخت
اسپتال ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سی ٹی اسکین مشین 2016 میں خراب ہوئی تھی اور اس کی بحالی کے لیے کبھی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ اندرونی قیمتی پرزے جن میں وائرنگ، سرکٹ، یو پی ایس، بیٹریاں اور دیگر ضروری سامان شامل ہے، مبینہ طور پر چوری ہو کر نجی ہسپتالوں کو فروخت کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے اب مشین کا صرف ڈھانچا باقی رہ گیا ہے جسے دوبارہ فعال کرنا ناممکن ہے۔Also readBuilding collapse in Karachi's Baloch Colony traps several; 12 hurt, 2 dead
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عامر ہارون نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مشین کی غیر دستیابی کی وجہ سے سی ٹی اسکین روم کو تالا لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمرے کے باہر سے سی ٹی اسکین کا بورڈ بھی ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ مریض سوال کرتے تھے کہ جب سہولت موجود نہیں تو بورڈ کیوں آویزاں ہے۔ ڈاکٹر عامر ہارون نے مزید وضاحت کی کہ ماضی میں محکمہ صحت کو متعدد بار خطوط لکھے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی گئی۔
مریضوں کو فوری تشخیص کی دستیابی کے مسائل کا سامنا
شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں سی ٹی اسکین کی عدم دستیابی کی وجہ سے مریضوں کو سول اور جناح اسپتال جانا پڑ رہا ہے۔ ہنگامی صورت حال میں فوری تشخیص کی ضرورت ہونے پر بعض مریض نجی اسپتالوں اور تشخیصی مراکز سے بھاری اخراجات کرنا پڑ رہے ہیں۔ لیاقت آباد اور اطراف کے علاقوں کے مریضوں کو بڑی سہولت میسر آ سکتی ہے اگر سرکاری اسپتال میں یہ سہولت بحال ہو جائے۔
شہریوں نے محکمہ صحت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مشین کے پرزوں کی مبینہ چوری کی تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے سفارش کی ہے کہ اسپتال میں نئی سی ٹی اسکین مشین کی تنصیب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو بھاری اخراجات سے بچایا جا سکے۔ اسپتال انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات بحال ہوں تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
آئندہ اقدامات اور عوامی مطالبات کا جائزہ
سی ٹی اسکین مشین کی بحالی کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں کیونکہ محکمہ صحت کو مواصلت کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر عامر ہارون کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود بھی چاہتی ہے کہ اسپتال کی سہولیات بہتر بنائی جائیں لیکن اس کے لیے اعلیٰ سطح کی مداخلت درکار ہے۔ عوامی سطح پر شدید بے چینی ہے کہ سرکاری وسائل کی بربادی اور مریضوں کی تکالیف کو فوری ختم کیا جائے۔
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