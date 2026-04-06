سندھ میں اسکول وینز کے کرایوں میں اضافے پر پابندی، حکومت کا بڑا فیصلہ

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر اسکول وینز کے کرایوں میں اضافے پر پابندی عائد، حکومت کا طلبہ اور والدین کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔
سندھ بھر میں اسکول وینز کے کرایوں میں اضافے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایات کی روشنی میں محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے تحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے اسکول وینز کے کرایوں میں کسی بھی قسم کے اضافے پر روک لگانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ کے ترجمان کے مطابق، اس فیصلے کا مقصد طلبہ اور ان کے والدین پر اضافی مالی بوجھ کو کم کرنا ہے، اور اس سلسلے میں تمام سرکاری اور نجی اسکول وں کو مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں۔
سندھ حکومت نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ طلبہ کی پک اینڈ ڈراپ ٹرانسپورٹ فیس میں کسی بھی قسم کے اضافے کی اجازت نہیں دے گی، چاہے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام اسکولوں کو اس حکم نامے پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس فیصلے کا اطلاق اسکول انتظامیہ کی زیر انتظام چلنے والی ٹرانسپورٹ اور نجی انتظام کے تحت چلنے والی ٹرانسپورٹ دونوں پر یکساں طور پر ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی، لیکن اس کے باوجود، طلبہ کے ٹرانسپورٹ چارجز میں کوئی اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد والدین کو ریلیف فراہم کرنا اور تعلیم کے حصول کو آسان بنانا ہے۔\ترجمان نے مزید بتایا کہ تمام اسکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلبہ کی پک اینڈ ڈراپ سروسز کا مکمل ڈیٹا فوری طور پر فراہم کریں، جس میں وینز اور ٹرانسپورٹ سروسز کی تمام تفصیلات شامل ہوں گی۔ یہ ڈیٹا حکومت کو فراہم کرنا لازمی ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی اسکول اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، حکومت نے اسکول انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ آپریٹرز کے ساتھ تعاون کریں اور طلبہ کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس فیصلے سے والدین کو مالی مشکلات سے نجات ملے گی اور تعلیم کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ یہ فیصلہ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیم کے فروغ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے کہ اسکولوں میں معیار تعلیم کو بہتر بنایا جائے اور طلبہ کو مناسب سہولیات فراہم کی جائیں۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے مزید اقدامات کرے گی، تاکہ سندھ کے طلبہ ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو سکیں۔
