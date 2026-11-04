سندھ میں لیبر انسپیکشن کی مضبوطی کی ضرورت، سعید غنی کا اعلان
وزیر محنت سندھ سعید غنی نے پاکستان ایکارڈ کے پروگرام میں کہا کہ مزدوروں کی حفاظت کے لیے قوانین پر عمل درآمد اور لیبر انسپیکشن کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔
صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے کراچی میں پاکستان ایکارڈ کے سالانہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور کام کی جگہوں پر محفوظ ماحول یقینی بنانے کے لیے صرف قانون سازی کافی نہیں ہے بلکہ لیبر انسپیکشن کے نظام کو مضبوط بنانا اور متعلقہ اداروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔
قوانین پر عمل درآمد کا چیلنج
سعید غنی نے واضح کیا کہ حکومت سندھ مزدوروں کی عزتِ نفس، حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے، لیکن اصل چیلنج قوانین کے مؤثر عمل درآمد میں پنہاں ہے۔ انہوں نے ایسے واقعات کا حوالہ دیا جن سے یہ اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کام کی جگہوں پر تحفظ کے لیے سخت اقدامات اور جوابدہی کے نظام کی کیا ضرورت ہے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
وزیر محنت نے کراچی میں بلدیہ فیکٹری میں آتشزدگی اور بنگلہ دیش میں رانا پلازا کے انہدام جیسے المناک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے حکومت، کاروباری اداروں، عالمی برانڈز اور مزدوروں کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ مستقبل میں ایسی تباہیاں دوبارہ رونما نہ ہوں۔
حکومتی قانونی فریم ورک کا جائزہ
حکومت سندھ کے پاس پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کے لیے جامع قانونی فریم ورک موجود ہے، جس میں سندھ آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2017 بھی شامل ہے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ محفوظ اور صحت بخش حالاتِ کار مزدوروں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور اس فریم ورک کو مؤثر طریقے سے نفاذ دینا سرکاری ترجیح ہے۔
انہوں نے پاکستان ایکارڈ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے شعبے میں کام کی جگہوں پر صحت اور تحفظ کے معیار بہتر بنانے میں اس ادارے نے اہم حصہ ڈالا ہے، تاہم اس کا دائرہ کار زیادہ تر برآمدی فیکٹریوں تک محدود رہا ہے۔
پاکستان ایکارڈ کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت
وزیر محنت نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان ایکارڈ کے کامیاب طریقہ کار کو دیگر شعبوں اور کام کی جگہوں تک بھی وسعت دی جائے۔ عمارتوں، فائر سیفٹی، الیکٹریکل سیفٹی اور بوائلر سیفٹی کے حوالے سے پاکستان ایکارڈ کا کام، تربیتی پروگرامز اور شکایات کے ازالے کا نظام قابلِ قدر تجربات فراہم کرتا ہے جسے مزید فروغ دینا ہوگا۔
حکومت اور نجی شعبہ مل کر ان اقدامات کو وسیع کر سکتے ہیں اور عالمی برانڈز کی جانب سے محفوظ فیکٹریوں سے مصنوعات حاصل کرنے کی شرط مقامی صنعت کاروں کو کام کی جگہوں پر تحفظ کے لیے سرمایہ کاری کی ترغیب دیتی ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور بین الاقوامی تعاون
سعید غنی نے تمام مینوفیکچررز کو اپیل کی کہ وہ اس عمل میں شامل ہوں اور کہا کہ حکومت سندھ ایسے اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید بین الاقوامی برانڈز، مقامی تاجروں اور صنعت سے وابستہ افراد کو اس عمل میں تعاون کی دعوت دی۔
وزیر محنت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مزدوروں کے حقوق کا احترام صرف تجارتی تعلقات یا مصنوعات کی خریداری کی شرائط تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایک قانونی فرض اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے جو ذمہ دارانہ تجارت اور پائیدار معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy