سنسناٹی زو کی دریائی گھوڑی فیونا ٹوپی نگلنے سے ہلاک
امریکی ریاست اوہایو کے سنسناٹی زو میں نو سالہ دریائی گھوڑی فیونا ایک سیاح کی ٹوپی نگلنے کے بعد ہلاک ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم میں ٹوپی آنتوں میں پھنسی ہوئی پائی گئی۔
امریکی ریاست اوہایو کے سنسناٹی زو میں نو سالہ دریائی گھوڑی فیونا جمعرات، 19 نومبر کو ہلاک ہو گئی۔ چڑیا گھر کے مطابق فیونا نے ایک سیاح کی بُنی ہوئی ٹوپی غیر ارادی طور پر نگل لی تھی، جس کے بعد اس کی حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔
ٹوپی نگلنے کا واقعہ کیسے پیش آیا
سنسناٹی زو کے مطابق فیونا کے ٹوپی نگلنے کا واقعہ فیونا کی موت سے تقریباً 11 دن پہلے پیش آیا۔ ایک سیاح نے دریائی گھوڑی کے باڑے کے قریب غیر ارادی طور پر ٹوپی ہوا میں اچھال دی تھی۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
ٹوپی اوپر لگے ایک پنکھے سے ٹکرائی اور پھر نیچے گر کر فیونا کے باڑے میں جا پہنچی۔ فیونا نے اسے نگل لیا۔ ابتدا میں فیونا میں کوئی غیر معمولی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔
بعد ازاں فیونا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی طبیعت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ اسی مرحلے پر چڑیا گھر کے ویٹرنری ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے دن رات کوششیں شروع کیں۔
ویٹرنری ڈاکٹرز کی کوششیں اور پوسٹ مارٹم
ویٹرنری ڈاکٹرز نے فیونا کو پانی کی کمی سے بچانے کے لیے سیال ادویات دیں۔ اس کا الٹراساؤنڈ معائنہ بھی کیا گیا تاکہ اندرونی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے۔
ٹوپی کو فیونا کے نظامِ ہضم میں آگے بڑھانے کی کوشش میں ایک ایسی وائبریشن مشین استعمال کی گئی جو عام طور پر گھوڑوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہو سکا۔
فیونا کی موت کے بعد کیے گئے پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ ٹوپی اس کی آنتوں میں پھنس چکی تھی۔ یہ مقام فیونا کے معدے سے 25 فٹ آگے بتایا گیا ہے۔
جانوروں کی حفاظت اور زائرین کے لیے سبق
اس واقعے نے یہ واضح کیا ہے کہ چڑیا گھروں میں جانوروں کے باڑوں کے قریب زائرین کی معمولی لاپرواہی بھی جانور کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ٹوپی جیسی چھوٹی چیز بھی جانور کے نظامِ ہضم میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔
سنسناٹی زو میں فیونا کی موت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ویٹرنری ٹیم کو مسلسل نگرانی اور علاج کے باوجود کامیابی نہ مل سکی۔ اس کیس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زائرین کو باڑوں کے قریب کوئی بھی چیز اچھالنے سے گریز کرنا چاہیے۔
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle