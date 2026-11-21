سنڈھ کارڈیواسکولر ادارے نے 10 مہینوں میں 3.77 ملین مفت علاج کیے
سنڈھ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیواسکولر ڈیزیزز (SICVD) نے 2026 کے پہلے 10 مہینوں میں مریضوں کو مفت طبی خدمات فراہم کی ہیں۔
سنڈھ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیواسکولر ڈیزیزز ( SICVD) نے 2026 کے جنوری تا اکتوبر کے دوران مریضوں کو مفت بنیادوں پر طبی خدمات فراہم کر کے ایک قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
اس مدت کے دوران ادارے نے تقریباً 3.77 ملین مریضوں کی خدمات انجام دیں جن میں ایمرجنسی کیری، ہاسپٹل میں داخلے، آؤٹ پیشنٹ کانسلٹیشنز اور اسپیشلائزڈ پراسیجرز شامل تھے۔Also readAraghchi: China, Russia Oppose Iran Nuclear Doctrine Changes
ایمرجنسی کیسز اور موبلائزیشن کا تفصیلی جائزہ
SICVD کے 30 چیسٹ پیئن یونٹس (Chest Pain Units) نے سنڈھ بھر میں کل 463,975 ایمرجنسی کیسز کا سامنا کیا۔
ان یونٹس نے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 1,500 سے زائد مریضوں کو ایمرجنسی سروسز فراہم کیں۔
ادارے کی ٹرائیج اور ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹس میں کل 598,401 کیسز موصول ہوئے جن میں سے 55,846 مریضوں کو مستقل بنیادوں پر ان پیشنٹ کیری کے لیے داخل کرنا پڑا۔
پروفیسر ڈاکٹر جواد اکبر سیال، جناب ایگزیکٹو ڈائریکٹر SICVD، نے وضاحت کی کہ کسی بھی شخص کو سینے میں درد کا تجربہ ہو تو قریب ترین ایمرجنسی کیری تک رسائی جان بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
کارڈیواسکولر مداخلت اور سرجری کی تفصیلات
ادارے کے کیٹیٹرکلیزیشن لیبارٹریز نے 22,639 ہارٹ ایٹک کے مریضوں کی انجیو گرافی اور انجیوپلاسٹی کے تحت علاج کیا۔
اس کے علاوہ، 7,210 مریضوں کی تشخیصی انجیو گرافی کی گئی جنہیں میڈیکل مینجمنٹ یا سرجری کے لیے ریفر کیا گیا۔
SICVD نے کل 1,626 کھلے دل کے سرجریز (Open-heart Surgeries) بھی انجام دیں جن میں سے 1,406 بالغ مریضوں اور 220 بچوں کے لیے تھیں۔
پیڈیاٹرک کارڈیولوجی خدمات میں 1,660 کیٹیٹرکلیزیشن پراسیجرز اور 37,679 ایچوکارڈیوگرامز کیے گئے۔
ڈاگنوسٹک سروسز اور دیگر اعداد و شمار
ادارے کی بیرونی کلینکس میں کل 413,097 وزٹس ریکارڈ کیے گئے جن میں 62,901 پیڈیاٹرک اور 350,196 بالغ کے مشاورتی کیسز شامل تھے۔
ادارے نے ایک ملین سے زائد الیکٹرو کارڈیوگرامز (ECGs)، 975,661 لیبارٹری ٹیسٹس اور 116,819 ایچوکارڈیوگرامز مکمل کیے۔
نمبروں کی تفصیلات کے مطابق، 60,000 کے قریب ایکس ریز، 6,300 سے زائد برائن سی ٹی اسکینز اور سی ٹی انجیوگرامز بھی کیے گئے۔
اس کے علاوہ، 880 مستقل پیسمیسر امپلانٹیشنز، 612 عارضی پیسنگ پراسیجرز، 89 اسٹروک انٹرویوینشنز اور 13,390 فزioterapy سیشنز بھی شامل ہیں۔
مفت علاج کی پالیسی اور مستقبل کے اقدامات
ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید وضاحت کی کہ ان کی ترجیح سنڈھ بھر کے کمیونٹیز کے قریب ایمرجنسی کارڈییک کیری کو لانے اور ان مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنا ہے جنہیں انجیوپلاسٹی اور کھلے دل کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ مفت طبی خدمات کی فراہمی سے عوام کو سنگین امراض کے علاج میں بڑی سہولت فراہم ہو رہی ہے۔
SICVD کا یہ ویژن سنڈھ کے شہریوں کو اعلیٰ سطحی میڈیکل کیئر تک رسائی ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
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