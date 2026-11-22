سنیا سعید نے در نیجٹ میں دورفیشن سلیم کی اداکاری کی تعریف
سنیا سعید نے ڈرامے در نیجٹ میں دورفیشن سلیم کی انتہائی موثر اور جذباتی اداکاری کی ستائش کی، جس میں وہ کم ڈائیلاگوں کے باوجود کیریٹر کے ذہنی دباؤ کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہیں۔
ویران پاکستانی اداکارہ سنیا سعید نے حال ہی میں اپنے ہم عصراں اداکارہ دورفیشن سلیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے، خاص طور پر ڈرامے سیریل در نیجٹ میں اس کے کردار زاراب کے لیے دی گئی زبردست اداکاری پر ان کا یہ اعتراف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سینما کی دنیا میں ماسٹری کیسی ہوتی ہے۔
بظاہر خاموشی میں جذبات کی ترجمانی
سنیا سعید نے تفریحی صحافی حسن چوہدری کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران واضح کیا کہ دورفیشن سلیم نے ایسے کردار کو پیار سے پیش کیا ہے جس میں بظاہر تقریباً کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کی اداکاری نے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔Also readPakistan to Import 800,000-Ton Wheat; Stabilize Prices
سنیا سعید کا کہنا تھا کہ جب ان کے کردار زاراب میں ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے پاس تقریباً کوئی جملہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ جو کارکردگی دکھاتی ہے وہ حیرت انگیز ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ اداکاری صرف بولنے سے نہیں بلکہ خاموشی میں بھی اظہارِ خیال کرنے سے ہوتی ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دورفیشن سلیم نے اپنے کردار کے سفر کو کس طرح خوبصورتی سے پیش کیا ہے، یعنی کہاں سے آغاز ہوا اور اب وہ کس منزل پر پہنچ چکی ہے، اور اس کے چہرے پر ظاہر ہونے والے جذباتی تبدیلی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔
خوش بخت امپا کے ماضی کی حقیقت
سنیا سعید خود بھی ڈرامے سیریل در نیجٹ میں ابو بکر کی ماں خوش بخت امپا کے کردار کے لیے بے پناہ تعریف کی جاتی ہیں، جس کی وجہ ان کی اس کردار کے درد ناک ماضی کو بے حد پسندیدگی مل رہی ہے اور ناظرین اس کہانی کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔
ماضی کی ان کشمکشوں اور جذباتی پہلوؤں کو اب سامنے لایا جا رہا ہے، جس میں سنیا سعید نے اپنے کردار کے ماضی کے واقعات کو خود اپنی آواز میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے ڈرامے کو ایک نیا جذباتی رنگ حاصل ہوا ہے اور یہ پہلو ناظرین کے لیے مزید دلچسپ ثابت ہو رہا ہے۔
ناظرین اور اسٹارزم کا کیمیائی تعامل
سنیا سعید اور دورفیشن سلیم کے درمیان اسکرین پر جو کیمیائی تعامل (Chemistry) نظر آتا ہے، وہ ناظرین میں کافی مشہور ہو رہا ہے، اور سنیا سعید کی طرف سے نوجوان اداکارہ کے لیے اس طرح کے جذباتی اور سچی تعریفیں فینز کو خاص طور پر خوش کرنے والی ثابت ہوئی ہیں۔
دونوں اداکارائیں اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے مسلسل بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے در نیجٹ پاکستانی ڈراما شوقین افراد کے درمیان ایک بڑی دلچسپ اور مقبول بات چیت کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔
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