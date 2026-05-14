سن فش کا انقلابی قدم: مصنوعی ذہانت کے ذریعے انڈے محفوظ کرنے کا پہلا کامیاب پروگرام

سان فرانسسکو کی کمپنی سن فش نے اے آئی کی مدد سے خواتین کے لیے تولیدی صحت کے تحفظ کا ایک جدید اور شفاف نظام متعارف کرایا ہے جو علاج کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔
سان فرانسسکو میں قائم فرٹیلیٹی ٹیک کمپنی سن فش نے طبی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے صنعت کا پہلا اے آئی پاورڈ ایگ فریزنگ سکسیس پروگرام متعارف کرایا ہے۔ یہ پروگرام ان تمام خواتین کے لیے ایک بڑی امید کی کرن ہے جو اپنی مستقبل کی تولیدی صلاحیت کو محفوظ بنانا چاہتی ہیں لیکن اکثر غیر یقینی صورتحال اور مالی بوجھ کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار رہتی ہیں۔ اس پروگرام کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا انتہائی جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام ہے جو ہر مریضہ کے حیاتیاتی ڈیٹا اور کلینیکل تاریخ کا گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت یہ ممکن ہو گیا ہے کہ علاج شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بالکل درست اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک مریضہ کو اپنی مستقبل کی ضروریات کے مطابق کتنے انڈے منجمد کرنے چاہئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام ایک شفاف اور واضح بجٹ بھی فراہم کرتا ہے تاکہ مریضہ کو آغاز سے ہی معلوم ہو کہ اس پورے عمل پر کتنا خرچ آئے گا اور اسے کسی قسم کے اچانک مالی جھٹکے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مریضہ مقررہ رقم اور طے شدہ سائیکل کے اندر اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتی تو سن فش کمپنی اضافی سائیکل کے تمام اخراجات خود برداشت کرے گی، جو کہ اس شعبے میں ایک بے مثال ضمانت ہے اور مریضہ کے ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ روایتی طور پر انڈوں کو منجمد کرنے کا عمل انتہائی پیچیدہ، تھکا دینے والا اور کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر اس علاج کو شروع کرنے کے لیے مریضہ کو درجنوں مختلف اداروں اور ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جس میں تقریباً 28 مختلف ٹچ پوائنٹس شامل ہوتے ہیں اور صرف ابتدائی مراحل اور کاغذی کارروائیوں میں 4 سے 12 گھنٹے کی محنت صرف ہوتی ہے۔ سن فش نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پورے عمل کو انتہائی سادہ اور تیز رفتار بنا دیا ہے، جس سے مریضہ کا وقت اور توانائی دونوں بچتے ہیں۔ کمپنی نے نہ صرف انتظامی رکاوٹوں کو ختم کیا ہے بلکہ مالی سہولیات میں بھی اضافہ کیا ہے۔ سن فش اپنے صارفین کو ایک سال کے لیے انڈوں کی مفت سٹوریج کی سہولت فراہم کر رہی ہے اور طویل مدت کے لیے سٹوریج کی صورت میں خصوصی رعایت بھی دے رہی ہے۔ مزید برآں، کمپنی نے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی کم ترین ریٹ کی ضمانت دی ہے تاکہ وہ خواتین بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں جو مہنگی ادویات کی وجہ سے اس عمل سے کتراتی ہیں۔ اس طرح یہ پروگرام نہ صرف طبی بلکہ مالی اور لاجسٹک مسائل کا بھی جامع حل پیش کرتا ہے اور علاج کے عمل کو مریضہ کے لیے آرام دہ بناتا ہے۔ تولیدی صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سن فش کا یہ اقدام نہ صرف ایک کمپنی کی کامیابی ہے بلکہ یہ پورے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اے آئی ماڈل کی وجہ سے مستقبل میں کلینکس، انشورنس کمپنیاں اور تشخیصی ادارے اپنی حکمت عملیوں کو تبدیل کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کلینکس اب علاج کے راستوں کو زیادہ بہتر اور مریض کے مطابق بنا سکیں گے، جبکہ انشورنس کمپنیاں کامیابی کی پیش گوئیوں کی بنیاد پر کوریج فراہم کر سکیں گی، جس سے بیم پالیسیز میں شفافیت آئے گی۔ تشخیصی کمپنیاں مریضوں کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے مزید ذاتی نوعیت کے سٹیمولیشن ٹولز تیار کر سکیں گی جو ہر عورت کی جسمانی ضرورت کے مطابق ہوں گے۔ مجموعی طور پر، سن فش کا یہ پروگرام خواتین کو اپنی تولیدی زندگی پر زیادہ کنٹرول اور اختیار فراہم کرتا ہے اور ان کے ذہن سے اس خوف کو ختم کرتا ہے کہ کیا ان کا سرمایہ اور وقت ضائع تو نہیں جائے گا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن فش کا اے آئی پاورڈ پروگرام ٹیکنالوجی اور انسانی صحت کے ملاپ کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ خواتین کو نہ صرف جدید ترین طبی سہولیات فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ واضح، محفوظ اور پراعتماد فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تولیدی صحت کے شعبے میں شفافیت اور جوابدہی کی کمی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، لیکن اس نئے ماڈل نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے درست استعمال سے علاج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قدم خواتین کی reproductve choices کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں اپنی زندگی کے دیگر اہداف، جیسے کہ کیریئر اور تعلیم، کے ساتھ ساتھ اپنی مادریت کے خوابوں کو بھی محفوظ رکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ پروگرام آنے والے وقت میں عالمی سطح پر فرٹیلیٹی کیئر کے معیار کو بلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا.
