سن 2025 میں غیر قانونی ہجرت کے دوران 8,000 افراد جان بحق یا لاپتہ

جنیوا: اقوام متحدہ کی ہجرت تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق، سن 2025 کے دوران دنیا بھر میں غیر قانونی ہجرت کے دوران تقریباً 8,000 افراد جان بحق ہوئے یا لاپتہ ہوگئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپ جانے والے سمندری راستے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت ( IOM ) کی رپورٹ کے مطابق، سن 2025 کے دوران 7,904 تارکین کی موت یا لاپتہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ زیادہ تر کیسز 'مستفید بحری جہازوں کے ڈوبنے' سے منسلک تھے، جہاں بحری جہاز سمندر میں غائب ہو گئے اور کبھی بازیافت نہیں ہوئے۔ رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ تعداد 2024 سے کم ہے، جب 9,197 اموات اور لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں، لیکن اس کمی کا ایک حصہ تقریباً 1,500 کیسز کی وجہ سے ہے جن کی تصدیق کم فنڈنگ کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ کے مطابق، 2014 کے بعد سے ہجرت کے دوران 82,000 سے زائد افراد جان بحق ہوئے ہیں یا لاپتہ ہوگئے ہیں، جس سے تقریباً 340,000 خاندان براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اہلکار ماریا مویٹا نے کہا کہ یہ اعدادوشمار اس طرح کے واقعات کو روکنے میں اجتماعی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں، اور خبردار کیا کہ بچاؤ اور نگرانی کے نظام میں موجود خامیاں جانوں کو تلف کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر دس میں سے چار اموات یا لاپتہ ہونے کے واقعات یورپ کی طرف جانے والے سمندری راستوں پر ہوئے۔ یورپ ی ممالک میں آمد میں کمی آئی ہے، لیکن بنگلہ دیشی برادری کے لوگ اب بھی اس سفر کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہیں، جبکہ شامی پناہ گزینوں کی ہجرت میں کمی آئی ہے۔ مغربی افریقہ سے شمالی افریقہ کے راستے پر بھی کافی ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جہاں تقریباً 1,200 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ ایشیا میں بھی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ رہی۔ اقوام متحدہ کی ایک اور اہلکار ایمی پوپ نے خبردار کیا کہ بہت سے تارکین انتہائی خطرناک سفر جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ خاندان معلومات کے منتظر ہیں جو شاید کبھی نہ مل سکیں، کیونکہ پورے بحری جہاز اکثر سمندر میں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اعدادوشمار نہ صرف ایک المیہ ہیں بلکہ بین الاقوامی برادری پر ایک سنگین سوالیہ نشان بھی ہیں۔ غیر قانونی ہجرت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملیوں کی ضرورت ہے، جس میں نہ صرف سمندری حدود میں بچاؤ کے اقدامات کو مضبوط کرنا شامل ہے بلکہ ان بنیادی عوامل کو بھی حل کرنا شامل ہے جو لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے اور خطرناک سفر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ غربت، جنگ، سیاسی عدم استحکام اور موسمیاتی تبدیلی جیسے عوامل لوگوں کو بہتر زندگی کی تلاش میں مجبور کرتے ہیں، لیکن یہ سفر اکثر ان کی جانوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ان کے اپنے ممالک میں رہنے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہجرت کے راستوں پر معلومات کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں تو خاندانوں کو ان کے پیاروں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی، جو ان کے لیے ناقابل بیان درد کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں معلومات کے شفاف اور بروقت تبادلے کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ اس میں لاپتہ افراد کی تلاش اور شناخت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، ہمیں تارکین کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ انسانی سلوک کرنا ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو فراموش نہ کریں جو ہجرت کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کے خاندانوں کو مدد فراہم کریں۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے ہرمز کی تنگ آبنائے کی سکیورٹی مشن پر 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی اور تہران کی جانب سے دھمکی کے تحت مذاکرات کرنے سے انکار کی خبریں بھی اس صورتحال کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ رپورٹ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہجرت ایک پیچیدہ اور انسانی مسئلہ ہے جس کے لیے بین الاقوامی تعاون اور جامع حل کی ضرورت ہے.
