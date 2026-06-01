سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل کے انڈین مہمانوں کے لیے قواعد کی تصویر پر نظرثانی

انڈین صنعت کار ہرش گوئنکا کی جانب سے شیئر کردہ سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل کے نوٹس میں انڈین سیاحوں کے رویے پر تنقید اور قواعد کا ذکر ہے جس پر میڈیا میں بحث کی marking گئی ہے۔
انڈین معروف صنعت کار ہرش گوئنکا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل سے متعلق نوٹس کی تصویر شیئر کی ہے جو انڈین مہمانوں کے لیے اصول و قواعد متضمن تھا۔ یہ نوٹس 2019 میں پہلی مرتبہ نظر آیا تھا لیکن ایک ٹریول پوڈ کاسٹر کے مضامین کے ردعمل میں دوبارہ ورthers کرنے پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ بی بی سی نے ہوٹل سے اس نوٹس کی تفصیلات مانگی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ نوٹس میں انڈین مہمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد ریستوران سے کوئی چیز پیک کر باہر نہ لیں، اگر لنچ کے لیے پیک کروانا ہو تو الگ پیسے ادا کریں، اور اگر کوئی ڈ shedding ایک سے زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں تو پیسے ادا کرنی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہوٹل میں پوری دنیا سے مہمان ٹھہرتے ہیں جو سکون اور خاموشی پسند کرتے ہیں اس لیے کوریڈور اور بالکونی میں اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز کریں۔ اس واقعے کے بعد انڈین میڈیا پر مختلف رائے aria ہوئیں۔ کلاسیکی ڈانسر انیتا آر رتنم نے انڈین سیاح وں کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا میں بدترین سیاحوں کے طور پر ابھر رہے ہیں تاہم کچھ لوگوں نے ہوٹل پر تنقید کرنے والے 'تعصب' کا الزام عائد کیا جبکہ ہرش گوئنکا نے اپنے نوٹس میں کہا کہ یہ نوٹس پڑھ کر انہیں غصہ آیا اور شرمندگی ہوئی کیونکہ بطور سیاح ہم اکثر بلند آواز ہوتے ہیں بدتمیز ہوتے ہیں اور ثقافتی طور پر حساس نہیں ہوتے۔ 2019 میں ہوٹل کی انتظامیہ نے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ انڈین مہمانوں کو بدتمیز سیاح قرار دینا اس کا ارادہ نہیں تھا اور نوٹس واپس لے لیا گیا تھا لیکن صارف اپرنا نےuretic کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ انڈین شہریوں کو بنیادی آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں دیگر سے بھی مثالیں شامل ہیں جیسے یورپ میں کچھ ہوٹل انڈین مہمانوں کے کمروں میں الیکٹرک کیتلی نہیں رکھتے کیونکہ مہمان اسے مصالحے دار نوڈلز بنانے اور انڈے ابالنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں.
انڈین معروف صنعت کار ہرش گوئنکا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل سے متعلق نوٹس کی تصویر شیئر کی ہے جو انڈین مہمانوں کے لیے اصول و قواعد متضمن تھا۔ یہ نوٹس 2019 میں پہلی مرتبہ نظر آیا تھا لیکن ایک ٹریول پوڈ کاسٹر کے مضامین کے ردعمل میں دوبارہ ورthers کرنے پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ بی بی سی نے ہوٹل سے اس نوٹس کی تفصیلات مانگی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ نوٹس میں انڈین مہمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد ریستوران سے کوئی چیز پیک کر باہر نہ لیں، اگر لنچ کے لیے پیک کروانا ہو تو الگ پیسے ادا کریں، اور اگر کوئی ڈ shedding ایک سے زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں تو پیسے ادا کرنی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہوٹل میں پوری دنیا سے مہمان ٹھہرتے ہیں جو سکون اور خاموشی پسند کرتے ہیں اس لیے کوریڈور اور بالکونی میں اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز کریں۔ اس واقعے کے بعد انڈین میڈیا پر مختلف رائے aria ہوئیں۔ کلاسیکی ڈانسر انیتا آر رتنم نے انڈین سیاحوں کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا میں بدترین سیاحوں کے طور پر ابھر رہے ہیں تاہم کچھ لوگوں نے ہوٹل پر تنقید کرنے والے 'تعصب' کا الزام عائد کیا جبکہ ہرش گوئنکا نے اپنے نوٹس میں کہا کہ یہ نوٹس پڑھ کر انہیں غصہ آیا اور شرمندگی ہوئی کیونکہ بطور سیاح ہم اکثر بلند آواز ہوتے ہیں بدتمیز ہوتے ہیں اور ثقافتی طور پر حساس نہیں ہوتے۔ 2019 میں ہوٹل کی انتظامیہ نے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ انڈین مہمانوں کو بدتمیز سیاح قرار دینا اس کا ارادہ نہیں تھا اور نوٹس واپس لے لیا گیا تھا لیکن صارف اپرنا نےuretic کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ انڈین شہریوں کو بنیادی آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں دیگر سے بھی مثالیں شامل ہیں جیسے یورپ میں کچھ ہوٹل انڈین مہمانوں کے کمروں میں الیکٹرک کیتلی نہیں رکھتے کیونکہ مہمان اسے مصالحے دار نوڈلز بنانے اور انڈے ابالنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں
ہرش گوئنکا سوئٹزرلینڈ ہوٹل انڈین سیاح قواعد تنقید ابتدائی آداب
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
England's Shaw handed first Euro 2024 start in final against SpainShaw Euro 2024 debut as England faces Spain in the final, marking a significant career milestone.
Read more »
Nine dead as car bomb hits Mogadishu cafe during Euro finalMogadishu car bomb kills nine during Euro final, marking another tragic terror attack in Somalia.
Read more »
FJMU achieves another milestone in field of medicineFJMU achieves milestone in medicine, marking another significant advancement in medical research and innovation in Pakistan.
Read more »
Taliban rulers in Afghanistan score diplomatic wins, consolidate powerTaliban diplomatic wins Afghanistan as they consolidate power and strengthen their international standing, marking significant dev...
Read more »
Biden to issue historic apology for abuse of Native American childrenBiden Native American apology addresses past injustices, marking a historic step in reconciliation for indigenous communities.
Read more »
South Korea fines Meta for illegal collection of user dataSouth Korea fines Meta for unauthorized data collection practices, marking a significant stance on data privacy.
Read more »