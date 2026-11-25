سورو داس کا سفر برطانیہ روکا گیا
کاکروچ تحریک کے رہنما سورو داس کو نئی دہلی ایئرپورٹ سے لندن جانے سے روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ ان کا پاسپورٹ نشان زد ہونا ہے۔
نئی دہلی ایئرپورٹ پر 27 سالہ سورَو داس کو برطانیہ جانے سے روک دیا گیا، جنہوں نے منگل کی صبح لندن روانگی کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں۔ برطانیہ کی معروف جامعات انہیں کاکروچ تحریک اور اس کے احتجاجی مظاہروں پر لیکچرز دینے کے لیے مدعو کر رہی تھیں، لیکن امیگریشن حکام نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ حکام نے سورَو داس کو بتایا کہ ان کا پاسپورٹ ریکارڈ میں نشان زد ہے، جس کی وجہ سے ان کا سفر منسوخ کر دیا گیا۔
سورو داس کا سفر اور جامعات کی دعوت
سورو داس کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہیں مئی میں شروع ہونے والی اس تحریک نے کافی مقبولیت دلوائی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں فالوورز حاصل کیے ہیں اور اب وہ آکسفورڈ، کیمبرج، لندن اسکول آف اکنامکس اور ایڈنبرا یونیورسٹی جیسی اداروں میں گفتگو کرنے والے تھے۔ ایک دسمبر کو وہ آکسفورڈ یونین سوسائٹی سے خطاب کرنے والے تھے، لیکن اب یہ امکان ختم ہو گیا ہے۔Also readAmazon UK Launches Online Car Sales 2027 with Hyundai
حراست اور گزشتہ سرگرمیاں
یہ واقعہ تقریباً ایک ماہ بعد پیش آیا ہے، جب نئی دہلی میں احتجاج کے دوران سورَو داس کو سیکیورٹی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس دوران مظاہرین چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سورو داس نے پیر کی رات سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے ان اداروں میں جانے سے خوف زدہ تھی۔
امتیحانات کے خلاف احتجاج کا اثر
کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے جولائی میں امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف سخت احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں بھارت کے وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑا، جسے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے ایک غیر معمولی پسپائی قرار دیا گیا۔ اس تحریک نے نوجوانوں میں شدید ردعمل پیدا کیا تھا اور سوشل میڈیا پر اس کی حمایت بڑھی۔
انتظامی ردعمل اور تنازعات
سورو داس نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ بھارتی طلبہ نے ان تقریبات کے انعقاد کے لیے بھرپور کوششیں کی تھیں، لیکن سفر میں رکاوٹیں پیدا کر کے انتظامیہ نے ان کی آواز دبائی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ 2014ء میں نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں انسانی حقوق اور صحافتی آزادی کی صورت حال میں تنزلی آئی ہے۔ اس روک ٹوک کو اس رجحان کا ہی حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
آئندہ کے امکانات اور تجزیہ
اب جب کہ سورو داس کی برطانیہ کی یاترا منسوخ ہو چکی ہے، تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ کاکروچ تحریک اپنے بین الاقوامی پلیٹ فارم کا استعمال کیسے کرتی ہے۔ ماضی میں امتحانی نظام کی اصلاحات کے لیے کیے گئے دباؤ کے باوجود، حکومت کی جانب سے اس قسم کی پابندیاں لگانے سے صورتحال کو مزید پیچیدہ کیا جا سکتا ہے۔
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