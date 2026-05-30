Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

سوشل میڈیا پر دلچسپ بصری پہیلی

اخبار News

سوشل میڈیا پر دلچسپ بصری پہیلی
سوشل میڈیابصری پہیلیغلطی
📆30/05/2026 4:14 am
📰ExpressNewsPK
9 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 53%

اس سادہ سی تصویر میں ایک ایسی غلطی چھپی ہوئی ہے جسے تلاش کرنے میں بیشتر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک دلچسپ بصری پہیلی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جس نے اچھے اچھوں کے مشاہدے کا امتحان لے لیا۔

اس سادہ سی تصویر میں ایک ایسی غلطی چھپی ہوئی ہے جسے تلاش کرنے میں بیشتر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک دلچسپ بصری پہیلی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جس نے اچھے اچھوں کے مشاہدے کا امتحان لے لیا۔ بظاہر یہ تصویر بہت سادہ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں ایک ایسی غلطی چھپی ہوئی ہے جسے تلاش کرنے میں بیشتر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تصویر میں زیرو سے 14 تک نمبر درج ہیں اور پہلی نظر میں سب کچھ بالکل درست محسوس ہوتا ہے۔ تاہم اصل چیلنج یہی ہے کہ آپ صرف 30 سیکنڈ کے اندر اس غلطی کو پکڑیں۔ ماہرین کے مطابق انسانی دماغ اکثر اُن چیزوں کو درست تصور کر لیتا ہے جنہیں وہ روزمرہ میں بار بار دیکھتا ہے، اسی لیے معمولی سی غلطی بھی آسانی سے نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی افراد تصویر کو بار بار دیکھنے کے باوجود غلطی نہیں پکڑ پاتے۔ اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں ڈھونڈا تو ذرا نمبر 10 کو غور سے دیکھیں۔ دراصل وہاں صفر ''0'' کے بجائے انگریزی حرف ''O'' لکھا گیا ہے، اور یہی اس تصویر کی اصل غلطی ہے۔ یہ سادہ مگر دلچسپ پہیلی نہ صرف ذہنی توجہ بڑھانے میں مدد دیتی ہے بلکہ دماغ کو مختلف زاویے سے سوچنے کی مشق بھی فراہم کرتی ہے۔ لاؤس میں دریافت کیا گیا 'ڈیتھ جار' کیا ہے؟

خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

سوشل میڈیا بصری پہیلی غلطی دماغ ذہنی توجہ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 07:14:38