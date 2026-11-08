سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنے والے دو ملزمان گرفتار
کراچی میں اے پی سی زیڈ گاڑیوں کی غیر قانونی پریڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔
کراچی کے ڈی ایچ اے علاقے میں اے پی سی زیڈ (APC) بکتر بند گاڑیوں کی غیر قانونی پریڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ساؤتھ زون پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔ ترجمان ساؤتھ زون پولیس کے مطابق اس کارروائی میں اے پی سی زیڈ فراہم کرنے والی کمپنی کے منیجر بھی شامل ہیں جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔
ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس کارروائی
چند ہفتے قبل ڈی ایچ اے کے علاقے میں اے پی سی زیڈ (APC) گاڑیوں کی پریڈ دکھانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں شہریوں میں شدید سنسنی، خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا تاثر پیدا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا اور ملزمان کی تلاش شروع کی جس کے تحت کمپنی کے منیجر سمیت دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔Also readنوکیس جولیٹ براد پٹ کا نام ہٹانے پر غور، جولی خاندان میں اب تک پانچ بچوں نے ایسا کیا
مقدمے کی تفصیلات اور قانونی دفعات
واقعے کا مقدمہ ساحل تھانے میں درج کیا گیا ہے، جس میں 4×4 Extreme کے مالک، ایس اینڈ ٹیک آرمڈ (S&N Tech Armed) کے منیجر سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 420، 170، 171، 268 اور 290 شامل کی گئی ہیں جو دھوکہ دہی، سرکاری عہدے کا اغوا، جرم کے ارادے اور عوامی فلاح کے خلاف اقدامات سے متعلق ہیں۔
گاڑی قبضے میں اور کارروائی جاری
پولیس کی ٹیم نے کارروائی کے دوران ایک لینڈ کروزر گاڑی بھی قبضے میں لے لی اور واقعے سے متعلق ویڈیو کو شواہد کے طور پر محفوظ کرلیا ہے۔ ترجمان ساؤتھ زون پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر نامزد ملزمان اور گاڑیوں کے مالکان کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی جاری ہے اور جلد ہی انہیں بھی حراست میں لیا جائے گا۔
پولیس کا سخت رویہ اور شہریوں سے اپیل
ترجمان ساؤتھ زون پولیس نے واضح کیا کہ پولیس اسلحے کی نمائش اور وی آئی پی ڈالہ کلچر (VIP Culture) سخت خلاف ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور ایسی غیر قانونی سرگرمیوں سے گریز کریں جو معاشرے میں انتشار پھیلا سکتی ہیں اور عوامی فضا کو کشیدہ کر سکتی ہیں۔
آئندہ اقدامات اور احتیاطی تدابیر
پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی سختی سے کی جائے گی جو شہریوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کرنے والے اداروں کے ذمہ داران کو بھی قانون کے مطابق جوابدہ ٹھہرایا جائے گا تاکہ ایسے واقعات کا تسلسل ختم ہو سکے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime