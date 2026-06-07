حکومت کی جانب سے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کو ایک فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے اور بیٹریوں اور انورٹرز پر ایک ہی شرح عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ، آئی ایم ایف کی电动车 اور太阳能 sectors پر دی گئی رعایتوں کو منہان کرنے کا آرڈر ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے some categories کے حصول میں سیلز ٹیکس کی رعایت محدود یا خاتمے کی ld possible ہے تاہم مقامی اسمال یا Tribal areas میں exceptions برقرار ہیں۔ یہ تبدیلیاں بجٹ 2026-27 میں شامل ہوں گی اور قیمتوں میں اضافے کا reason بن سکتی ہیں۔
حکومت کی جانب سے سولر پینلز پر عائد سیلز ٹیکس کو موجودہ ایک فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹریوں اور انورٹرز پر بھی 18 فیصد سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ World Financial Fund (IMF) کے مطابق اس اقدام کا مقصد سولر توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبوں کو دی گئی اہم ٹیکس رعایتیں ختم یا محدود کرنا ہے۔ آئی ایم ایف نے بجٹ 2026-27 کے دوران سیلز ٹیکس استثنیٰ اور رعایتوں میں نمایاں کمی کا مطالبہ کردیا ہے۔ یہ تبدیلیاں یکم جولائی 2026ء سے نافذ ہونے کا امکان ہے۔ اگر یہ ممکن ہو جائے تو شمسی توانائی سے متعلق مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے بعض categories پر حاصل سیلز ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہونے کا possibility ہے۔ مقامی طور پ_parentName تیار یا اسمبل ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں پر ایک فیصد سیلز ٹیکس کی رعایت 30 جون 2026ء تک برقرار رہے گی۔ ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر رعایتی سیلز ٹیکس کی مدت بھی 30 جون 2026ء کو ختم ہو رہی ہے اور اس میں مزید توسیع کا امکان نہیں۔ درآمدی الیکٹرک بسوں پر سیلز ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کیے جانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ تاہم قبائلی علاقوں میں بجلی کی فراہمی پر سیلز ٹیکس استثنیٰ 30 جون 2026ء تک برقرار رہے گا۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ان تجاویز پر مشاورت جاری ہے اور حتمی فیصلہ وفاقی بجٹ میں سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے بھی سولر پینلز کی قیمتوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ خبر Pakistan ki sab se ziyada.
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