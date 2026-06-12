سولر پینلز اور انورٹرز کی قیمتوں میں غیر متوقع اضافہ

حکومت کی جانب سے سولر پینلز پر ٹیکس بڑھانے کی امید کے باعث پاکستان میں سولر سسٹم کی قیمتوں میں شدت سے اضافہ ہو گيا ہے، جس سے مڈل کلاس کے گھرانے متبادل توانائی کے弓ے زیادہ مالی بوجھ مجروح ہو گئے ہیں۔
بجٹ میں سولر پینلز پر ٹیکس لگنے کی خبریں سامنے آؤں کے بعد سے ہی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوگيا ہے، پینلز جو کل تک نسبتاً سستے تھے اب 26 سے 32 ہزار روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ انورٹرز کی قیمت میں بھی 20 ہزار روپے تک کا اضافہ ہوگيا ہے يه هي نه ایک سے تين کلو واٹ کے سولر سسٹمز بهي 5 سے 10 ہزار روپے مہنگے ہوگئے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے سولر پینلز پر جنرل سیلز ٹیکس 10 فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی تجويز زیر غور ہے۔ گزشتہ روز سولر مارکیٹ ڈیلرز کا کہنا تھا کہ پینلز کی درآمد پر پہلے ہی 10 فیصد ٹیکس عائد ہے، تاہم بجٹ میں مزید ٹیکس ز کے ڈر سے سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ ہوگيا ہے۔ مارکیٹ میں چھوٹے صارفین کے لیے استعمال ہونے والے 1 کلو واٹ سے 3 کلو واٹ تک کے انورٹرز کی قیمتیں 5 سے 10 ہزار روپے تک بڑھا دی گئی ہیں۔ سولر سسٹمز کی قیموں میں اضافے نے متبادل توانائی کی طرف منتقل ہونے والے مڈل کلاس طبقے پر مالی بوجھ مزید بڑھ گيا ہے.
بجٹ میں سولر پینلز پر ٹیکس لگنے کی خبریں سامنے آؤں کے بعد سے ہی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوگيا ہے، پینلز جو کل تک نسبتاً سستے تھے اب 26 سے 32 ہزار روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ انورٹرز کی قیمت میں بھی 20 ہزار روپے تک کا اضافہ ہوگيا ہے يه هي نه ایک سے تين کلو واٹ کے سولر سسٹمز بهي 5 سے 10 ہزار روپے مہنگے ہوگئے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے سولر پینلز پر جنرل سیلز ٹیکس 10 فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی تجويز زیر غور ہے۔ گزشتہ روز سولر مارکیٹ ڈیلرز کا کہنا تھا کہ پینلز کی درآمد پر پہلے ہی 10 فیصد ٹیکس عائد ہے، تاہم بجٹ میں مزید ٹیکسز کے ڈر سے سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ ہوگيا ہے۔ مارکیٹ میں چھوٹے صارفین کے لیے استعمال ہونے والے 1 کلو واٹ سے 3 کلو واٹ تک کے انورٹرز کی قیمتیں 5 سے 10 ہزار روپے تک بڑھا دی گئی ہیں۔ سولر سسٹمز کی قیموں میں اضافے نے متبادل توانائی کی طرف منتقل ہونے والے مڈل کلاس طبقے پر مالی بوجھ مزید بڑھ گيا ہے
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