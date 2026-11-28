سومالی ڈاکوؤں نے یمن سے متعلقہ اے یو ای جہاز اغوا کر لیا
سیکورٹی افسران کے مطابق سومالی ڈاکوؤں نے یمن سے اے یو ای کا جہاز اغوا کر لیا، واقعے کی تفصیلات اور سیکیورٹی صورتحال کی مکمل رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
سیکورٹی افسران کی طرف سے جاری کی گئی تازہ ترین اطلاع کے مطابق، سومالی ڈاکو ؤں نے یمن سے چلنے والے ایک یو اے ای کی تشریف آوری والے جہاز کو کامیابی سے اغوا کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بحیرہ عرب کے اس حصے میں پیش آیا جہاں پچھلے کئی ماہ سے کشتیوں اور سامان بردار جہازوں کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں ملوث گروہ نے جہاز کے عملے کو گھیر لیا اور اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس سے بین الاقوامی سمندری راستوں میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔
واقعے کی تفصیلات اور میکانزم
رپورٹس کے مطابق، اس اغوا کا عمل بہت منظم طریقے سے انجام دیا گیا، جس میں ڈاکوؤں نے تیز رفتار کشتیوں کا استعمال کیا اور جہاز کو اس کی مخصوص رفتار سے کم کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے جہاز کے انجن اور کمیونی کیشن سسٹم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ جہاز کو کسی ایسی مقامی بندرگاہ منتقل کیا جا سکے جہاں اس کی موجودگی کو کم سے کم خطرہ لاحق ہو۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے جہاز کے کپتان اور بقیہ عملے کو ہتھیانوں کے زور پر اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد جہاز کو ایک انجان مقام کی طرف موڑ دیا گیا۔Also readکراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
اس قسم کے حملوں میں عام طور پر ڈاکو جہاز کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ مقامی کوسٹ گارڈ یا بحری جہازوں کی موجودگی نہ ہو۔ یو اے ای کا یہ جہاز یمن کے ساحلی علاقوں سے لوڈ لے کر روانہ ہوا تھا اور یہ اغوا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خلیج عدن اور اس کے ملحقہ پانیوں میں سمندری ڈاکوؤں کی سرگرمیاں اب بھی اتنی ہی خطرناک اور مؤثر ہیں۔
متعلقہ فریقین اور عالمی ردعمل
یو اے ای کی حکومت اور اس کی سیکورٹی ایجنسیاں اس واقعے کو انتہائی سنگین نوعیت کا قرار دے رہی ہیں اور اس سے متاثرہ جہاز کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کر رہی ہیں۔ سیکیورٹی افسران نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے ملٹری اور سمندری وسائل کو اس علاقے میں تعینات کیا ہے تاکہ ڈاکوؤں کے نیٹ ورک کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ یو اے ای کے اعلیٰ عہدیداران نے زور دیا ہے کہ سمندری تجارتی راستوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے شہریوں اور سمندری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔
اسی دوران، بین الاقوامی سمندری بیورو اور دیگر عالمی ادارے بھی اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس قسم کے حملوں کو روکا نہ گیا تو یہ بین الاقوامی تجارت کے لیے خطرناک پیغام ہو سکتا ہے۔ یمن میں جاری سیاسی اور سماجی کشیدگی کا براہ راست اثر سمندری سلامتی پر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کو پناہ گاہیں اور وسائل فراہم کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ عالمی برادری سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ یمن کے ساحلی علاقوں میں نگرانی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی مددگار ہاتھ بڑھائیں۔
متاثرہ طبقے اور آنے والے اقدامات
اس واقعے کا سب سے بڑا اثر سمندری تجارتی کمپنیوں اور انٹرنیشنل میریٹائم انشورنس مارکیٹ پر پڑے گا۔ کئی ایسی کمپنیاں جن کا تعلق یو اے ای اور اس کے پڑوسی ممالک سے ہے، وہ اپنے اگلے شپمنٹس کے لیے نئی سیکیورٹی پروٹوکولز اپنانے پر مجبور ہو سکتی ہیں۔ انشورنس کمپنیاں ممکنہ طور پر اس خطے سے گزرنے والے جہازوں کے لیے premium rates میں اضافہ کر سکتی ہیں، جس سے بحری نقل و حمل کے اخراجات بڑھیں گے۔ یہ بڑھا ہوا خرچہ حتمی طور پر صارفین پر پڑ سکتا ہے کیونکہ تجارتی لاگت میں اضافہ سامان کی قیمتوں میں عکاسی ہو سکتا ہے۔
سیکیورٹی حکام نے آنے والے دنوں میں مزید سخت نگرانی کا اعلان کیا ہے اور متوقع ہے کہ بین الاقوامی بحری جہازوں کو اس علاقے میں تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، مقامی حکام کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ ڈاکوؤں کے انچارجوں کو گرفتار کیا جا سکے۔ متاثرہ جہاز کے عملے کی بازیابی اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرwayا ہے کہ سمندری سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل انتباہ اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔
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