سونا اسمگلنگ کیس: عدالت کا دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم

انسداد دہشتگردی عدالت نے سونا اسمگلنگ کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات ختم کر دیں اور کیس سیشن کورٹ منتقل کر دیا۔
انسداد دہشتگردی عدالت نے ایک اہم فیصلے میں، مبینہ طور پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے افغانستان کو بھاری مقدار میں سونا اسمگل کرنے کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پشاور کی خصوصی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج فرید خان علیزئی نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔
پراسیکیوشن کے مطابق، گزشتہ سال افغانستان کو بڑی مقدار میں سونا اسمگل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پشاور اور ضلع خیبر سے 19 مشتبہ افراد کو نامزد کیا گیا تھا اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت تھا۔
درخواست گزاروں کے وکلاء نے عدالت میں یہ مؤقف اختیار کیا تھا کہ اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایک سادہ نوعیت کا اسمگلنگ کا کیس ہے۔ ان کے مطابق، اس معاملے کو دہشت گردی کے زمرے میں لانا درست نہیں ہے، لہٰذا ان دفعات کو مقدمے سے ختم کیا جانا چاہیے۔ وکلاء نے زور دیا کہ اس قسم کے معاملات کو عام فوجداری قوانین کے تحت نمٹایا جانا چاہیے اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے معاملات کی شدت اور نوعیت اسمگلنگ سے بالکل مختلف ہوتی ہے اور اسے ایک ہی زمرے میں رکھنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔
عدالت نے دونوں فریقین کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل کو مکمل طور پر سنا اور ان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تمام قانونی پہلوؤں اور ثبوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مخصوص مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا، عدالت نے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر دیں اور کیس کو مزید سماعت کے لیے سیشن کورٹ خیبر کو منتقل کر دیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالتیں مقدمات کی نوعیت کا بغور جائزہ لیتی ہیں اور قوانین کا اطلاق ان کی اصل روح کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد، ملزمان کے خلاف اب اسمگلنگ کے عام قوانین کے تحت کارروائی جاری رہے گی۔
