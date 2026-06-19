فدرل ریزرو کے تشدد کے اندكار کے امکان میں سونا اور چاندی کی قیمتیں دنیا بھر میں گرگئیں، پاکستان کے صرافی مارکیٹ میں بھی ان کی قیمتوں میں واضح کمی واقع ہوئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 149 ڈالر کی شدید کمی سے 4ہزار 156 ڈالر کی سطح پر آگئی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی ممکنہ طور پر رواں سال شرح سود میں کمی کے امکانات، عالمی سطح پر امریکی ڈالر کی مضبوطی، روسی اور ترکیہ کے مرکزی بینکوں کی جانب سے اپنے سونے کے ذخائر کی فروخت کے پیش نظر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کا تسلسل جاری ہے۔ اس时间 کے لحاظ سے، مقامی پاکستانی صرافہ مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی گئی۔ جمعہ کو فی تولہ سونے کی قیمت 14ہزار 900 روپے کی شدید کمی سے 4لاکھ 38ہزار 036 روپے کی سطح پر آگئی۔ نیز، فی دس گرام سونے کی قیمت 13ہزار 410 روپے کمی کے بعد 3لاکھ 74ہزار 205 روپے تک پہنچ گئی۔ چاندی کی قیمتیں بھی عالمی مارکیٹ میں فی اونس 4 ڈالر 13 سینٹس کی کمی سے 64 ڈالر 67 سینٹس پر آئیں، جب کہ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ چاندی کی قیمت 413 روپے کمی سے 6ہزار 946 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت 373 روپے کمی سے 5ہزار 895 روپے تک پہنچی۔ یہ قیمتوں میں کمی کی وجہ بنیادی طور پر فیڈرل ریزرو کے سود کی شرح میں تبدیلی کی توقع اور امریکی ڈالر کی مضبوطی ہے۔ مزید برآں، روسی اور ترکیہ جیسے ممالک کے مرکزی بینک سونے کی سپلisy کو بازار میں بیچ رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر سونے کی مانگ کم ہو رہی ہے۔ پاکستان میں صرافی مارکیٹ کی حرکیات عالمی مارکیٹ کے مطابق ہیں، جہاں خبروں اورOVA کرنسی کے اقدار میں تبدیلیوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ مقامی صارفین کی ضروریات اور سرمایہ کاری کے Opportunities بھی اس تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس موقع پر کچھ تجارتییدہوں نے کہا ہے کہ قیمتوں میں کمی بھی خریدی کے موقع ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ رقم مارکیٹ کی غیر یقینی حالت میں ڈالی جانی چاہیے۔ پاکستانی صارفین کی بڑی تعدادکو اس تبدیلی سے න් ප්رما態 ہے کیونکہ طلائی دنوں میں سونے کی خریدم与中国ی مارکیٹ کے قریب上面جیسی heavy hard cylinder کی نقصانات والی رفتار کائنات ہے۔ القرون الوسطی میں سونے کے romanization کے بارے میں بھی شکایت ہو رہی ہے۔ آخری طور پر،全球经济 میںفرauxالامریکی ڈالر کی مضبوطی اور مرکزی بینکوں کی پالیسیوں کے Italian Arabic ke bavajud Auction house ماری ہوئی ہے بین الاقوامی随时 marilynки اource绒 price有能力 موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ سونا اور چاندی 指定 gucken مارکیٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے؛ نہیں تو قیمتیں مزید down کی جا سکتی ہیں.
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 149 ڈالر کی شدید کمی سے 4ہزار 156 ڈالر کی سطح پر آگئی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی ممکنہ طور پر رواں سال شرح سود میں کمی کے امکانات، عالمی سطح پر امریکی ڈالر کی مضبوطی، روسی اور ترکیہ کے مرکزی بینکوں کی جانب سے اپنے سونے کے ذخائر کی فروخت کے پیش نظر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کا تسلسل جاری ہے۔ اس时间 کے لحاظ سے، مقامی پاکستانی صرافہ مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی گئی۔ جمعہ کو فی تولہ سونے کی قیمت 14ہزار 900 روپے کی شدید کمی سے 4لاکھ 38ہزار 036 روپے کی سطح پر آگئی۔ نیز، فی دس گرام سونے کی قیمت 13ہزار 410 روپے کمی کے بعد 3لاکھ 74ہزار 205 روپے تک پہنچ گئی۔ چاندی کی قیمتیں بھی عالمی مارکیٹ میں فی اونس 4 ڈالر 13 سینٹس کی کمی سے 64 ڈالر 67 سینٹس پر آئیں، جب کہ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ چاندی کی قیمت 413 روپے کمی سے 6ہزار 946 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت 373 روپے کمی سے 5ہزار 895 روپے تک پہنچی۔ یہ قیمتوں میں کمی کی وجہ بنیادی طور پر فیڈرل ریزرو کے سود کی شرح میں تبدیلی کی توقع اور امریکی ڈالر کی مضبوطی ہے۔ مزید برآں، روسی اور ترکیہ جیسے ممالک کے مرکزی بینک سونے کی سپلisy کو بازار میں بیچ رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر سونے کی مانگ کم ہو رہی ہے۔ پاکستان میں صرافی مارکیٹ کی حرکیات عالمی مارکیٹ کے مطابق ہیں، جہاں خبروں اورOVA کرنسی کے اقدار میں تبدیلیوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ مقامی صارفین کی ضروریات اور سرمایہ کاری کے Opportunities بھی اس تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس موقع پر کچھ تجارتییدہوں نے کہا ہے کہ قیمتوں میں کمی بھی خریدی کے موقع ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ رقم مارکیٹ کی غیر یقینی حالت میں ڈالی جانی چاہیے۔ پاکستانی صارفین کی بڑی تعدادکو اس تبدیلی سے න් ප්رما態 ہے کیونکہ طلائی دنوں میں سونے کی خریدم与中国ی مارکیٹ کے قریب上面جیسی heavy hard cylinder کی نقصانات والی رفتار کائنات ہے۔ القرون الوسطی میں سونے کے romanization کے بارے میں بھی شکایت ہو رہی ہے۔ آخری طور پر،全球经济 میںفرauxالامریکی ڈالر کی مضبوطی اور مرکزی بینکوں کی پالیسیوں کے Italian Arabic ke bavajud Auction house ماری ہوئی ہے بین الاقوامی随时 marilynки اource绒 price有能力 موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ سونا اور چاندی指定 gucken مارکیٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے؛ نہیں تو قیمتیں مزید down کی جا سکتی ہیں
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