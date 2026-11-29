سونم کپور نے فواد خان کی سالگرہ پر دل سے مبارکباد پیش کردی
فلمی شخصیات سونم کپور اور فواد خان کی باہمی دوستی کو دوبارہ سراہا گیا جب سونم نے سوشل میڈیا پر فواد کی سالگرہ پر محبت بھرا پیغام بھیجا۔ دونوں کی اسکرین کیمسٹری کو اب بھی شائقین پسند کرتے ہیں۔
بالی وڈ کی مشہور اور مقبول اداکارہ سونم کپور نے پاکستان کے معروف اداکار فواد خان کی 45 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک انتہائی جذباتی اور محبت بھرا پیغام جاری کیا ہے جو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو چکا ہے۔ فواد خان آج 29 نومبر کو اپنی 45 ویں سالگرہ منارہے ہیں اور اس خاص دن پر عالمی سطح پر ان کے مداحوں اور فلمی ہستیوں کی جانب سے نیک خواہشات اور مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں۔ سونم کپور نے بھی اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوری کے ذریعے فواد خان کو مبارکباد دی۔ اس پیغام کے ساتھ انہوں نے فلم کمبھکارن کی یادگار سیٹس کا انتخاب کیا جہاں دونوں ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ سونم کپور نے اس پیغام میں فواد خان کی اداکاری اور شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے بہترین مستقبل کی دعا کی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف دونوں اداکاروں کے درمیان رشتے کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ فنی تخلیقیت اور محبت کی زبان میں سرحدیں رکاوٹ نہیں بن سکتیں۔ سونم کپور اور فواد خان کے درمیان یہ دوستی کئی دہائیوں پر محیط ہے اور وہ اکثر ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔.
بالی وڈ کی مشہور اور مقبول اداکارہ سونم کپور نے پاکستان کے معروف اداکار فواد خان کی 45 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک انتہائی جذباتی اور محبت بھرا پیغام جاری کیا ہے جو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو چکا ہے۔ فواد خان آج 29 نومبر کو اپنی 45 ویں سالگرہ منارہے ہیں اور اس خاص دن پر عالمی سطح پر ان کے مداحوں اور فلمی ہستیوں کی جانب سے نیک خواہشات اور مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں۔ سونم کپور نے بھی اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوری کے ذریعے فواد خان کو مبارکباد دی۔ اس پیغام کے ساتھ انہوں نے فلم کمبھکارن کی یادگار سیٹس کا انتخاب کیا جہاں دونوں ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ سونم کپور نے اس پیغام میں فواد خان کی اداکاری اور شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے بہترین مستقبل کی دعا کی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف دونوں اداکاروں کے درمیان رشتے کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ فنی تخلیقیت اور محبت کی زبان میں سرحدیں رکاوٹ نہیں بن سکتیں۔ سونم کپور اور فواد خان کے درمیان یہ دوستی کئی دہائیوں پر محیط ہے اور وہ اکثر ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔
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