سونے کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے دن کمی

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت وں میں مسلسل تیسرے روز نمایاں کمی دیکھی گئی۔ یہ کمی سونے کے سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعرات کے روز سونے کی قیمت میں فی اونس 52 ڈالر کی بڑی گراوٹ آئی، جس سے قیمت 4 ہزار 714 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی۔ اس کمی کا سبب امریکی ڈالر کی مضبوطی اور امریکی بانڈز کی بلند شرح سود کو بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ڈالر کی قدر بڑھتی ہے تو سونے کی قیمت عام طور پر کم ہوتی ہے، کیونکہ سونے کو ڈالر میں قیمت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، بلند شرح سود سونے کو سرمایہ کاری کے طور پر کم आकर्षक بناتی ہے، کیونکہ بانڈز جیسے دیگر اثاثے زیادہ منافع فراہم کرتے ہیں۔ عالمی منڈی کے اثرات مقامی صرافہ بازار وں پر بھی واضح طور پر نظر آئے۔ آج کے تجارتی سیشن میں 24 قیراط سونے کی قیمت فی تولہ 5200 روپے کم ہوگئی، جس کے نتیجے میں نئی قیمت 4 لاکھ 93 ہزار 762 روپے فی تولہ ہوگئی۔ اس کمی سے سونے کے زیورات کی خریداری میں بھی کمی آنے کا امکان ہے۔ اسی طرح، فی 10 گرام سونے کی قیمت میں 4458 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے نئی قیمت 4 لاکھ 23 ہزار 321 روپے ہوگئی۔ صرافوں کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت وں میں یہ کمی عارضی ہو سکتی ہے اور مستقبل میں قیمت وں میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم، فی الحال مارکیٹ میں عدم یقین کا ماحول موجود ہے اور سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ سونے کی قیمت وں میں کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے افراد سونے کی خریداری کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ماہرین اس وقت سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمت وں میں بھی کمی دیکھی گئی۔ مارکیٹ میں فی تولہ چاندی کی قیمت 225 روپے کی کمی سے 8 ہزار 99 روپے کی سطح پر آگئی، جبکہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت 193 روپے کی کمی سے 6 ہزار 943 روپے ہوگئی۔ چاندی کی قیمت وں میں کمی کا اثر چاندی کے برتنوں اور زیورات کی فروخت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاندی کی قیمت یں سونے کی قیمت وں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور جب سونے کی قیمت یں کم ہوتی ہیں تو چاندی کی قیمت وں میں بھی کمی آنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ستارہ پیٹرولیم نے اپنے اسٹوریج انفرااسٹرکچر کی توسیع کے لیے 4.
8 ارب روپے جمع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام کمپنی کی جانب سے اپنے آپریشنز کو بڑھانے اور ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ مجموعی طور پر، آج کا دن سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں کمی کا دن رہا، اور سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی صورتحال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
