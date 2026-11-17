سونے اور چاندی کی قیمتیں منگل کو مستحکم
منگل کو بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فی تولہ سونا 4 لاکھ 8 ہزار 936 روپے پر قائم رہا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت وں میں کمی کے تسلسل نے عارضی طور پر بریک لگائی ہے۔ منگل کے روز عالمی اور مقامی دونوں سطح پر قیمتی دھاتوں کی قیمتیں بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم رہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں فی اونس سونے کی قیمت 3 ہزار 864 ڈالر کی سطح پر قائم رہنے کے باعث مقامی صرافہ بازاروں میں بھی قیمتوں میں کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آیا۔
سونا چاندی کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں
فی تولہ سونے کی قیمت منگل کو 4 لاکھ 8 ہزار 936 روپے کی سطح پر بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم رہی۔ اسی طرح فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 50 ہزار 596 روپے پر قائم رہی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 47 ڈالر 52 سینٹس پر مستحکم رہنے کے اثرات مقامی بازاروں میں بھی دیکھے گئے۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 5 ہزار 228 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت 4 ہزار 482 روپے پر ہی رہی۔Also readچوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 665 کیسز کی تشخیص - ایکسپریس اردو
عالمی منڈی میں قیمتوں کا تعین
قیمتی دھاتوں کے عالمی ٹریڈنگ روایتی بنیادوں پر چل رہا ہے جہاں طلب اور رسد کا توازن قیمتوں کو متاثر کرتا ہے۔ منگل کو عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت 3 ہزار 864 ڈالر پر مستحکم رہی۔ اس قیمت کا تعین مختلف معاشی اشاریوں اور عالمی سیاسی صورتحال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چاندی کی عالمی قیمت 47 ڈالر 52 سینٹس پر برقرار رہی۔
مقامی بازاروں میں مستحکم صورتحال
مقامی صرافہ بازاروں میں منگل کی صبح سے ہی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 8 ہزار 936 روپے پر ہی رہی۔ فی دس گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 50 ہزار 596 روپے پر قائم رہی۔ یہ قیمتیں مقامی ڈالر کی قدر اور عالمی منڈی کے رجحانات پر منحصر ہوتی ہیں۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی اسی طرح کی استحکام دیکھی گئی۔
قیمتی دھاتوں کا مستقبل کا رجحان
ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی معاشی صورتحال قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ منگل کو ہوئی یہ مستحکم قیمتیں مارکیٹ میں موجودہ توازن کو ظاہر کرتی ہیں۔ آئندہ چند روز میں قیمتوں میں تبدیلی کا انحصار عالمی منڈی کے رویے پر ہوگا۔ صارفین کو خریداری کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔
ان معلومات کے مطابق منگل کو ہونے والی یہ قیمتیں عارضی طور پر مستقل ہیں۔ مستقبل میں ہونے والے تبدیلیوں کا اندازہ عالمی منڈی کے اگلے بیانات سے لگایا جائے گا۔ فی الحال مارکیٹ میں خریداری و فروخت کا عمل معمول کے مطابق جاری ہے۔
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