سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، چاندی بھی مہنگی

عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ، چاندی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، روپے کی قدر اور عالمی اقتصادی صورتحال کا اثر
سونے کی عالمی اور مقامی منڈیوں میں منگل کے روز قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 46 ڈالر کا اضافہ ہوا، جس سے نئی عالمی قیمت 4 ہزار 776 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی، مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 4600 روپے کا اضافہ ہوا، جس سے نئی قیمت 499962 روپے فی تولہ ہو گئی۔ اسی طرح، فی 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 3943 روپے کا اضافہ ہوا اور نئی قیمت 429636 روپے ہو گئی۔
سونے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ، چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 326 روپے کا اضافہ ہوا، جس سے نئی قیمت 8260 روپے فی تولہ ہو گئی۔ 10 گرام چاندی کی قیمت میں 279 روپے کا اضافہ ہوا اور نئی قیمت 7081 روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اضافہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے ہوا، جس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ عالمی اقتصادی صورتحال اور مختلف عوامل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتیں کئی عوامل سے متاثر ہوتی ہیں، جن میں ڈالر کی قدر، افراط زر کی شرح، اور عالمی سیاسی حالات شامل ہیں۔ مقامی سطح پر، روپے کی قدر میں تبدیلی اور طلب و رسد کا توازن بھی سونے کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ سرمایہ کاروں اور عام لوگوں دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو اسے ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اس صورتحال کے پیش نظر، صارفین اور سرمایہ کار دونوں ہی مارکیٹ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے، لوگ اپنی سرمایہ کاری کے فیصلوں پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سونے کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ اضافہ عارضی ہو سکتا ہے۔ اس لیے، سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ کی صورتحال کا بغور جائزہ لیں اور اپنے مالیاتی اہداف کے مطابق فیصلے کریں۔ اس کے علاوہ، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرے، تاکہ عوام کا اعتماد بحال رہے۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات میں، درآمدی ڈیوٹی میں کمی، سونے کی اسمگلنگ کی روک تھام اور مارکیٹ کی نگرانی شامل ہیں۔ ان اقدامات سے، نہ صرف سونے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ ملکی معیشت کو بھی استحکام ملے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز بڑی مندی کے ساتھ ہوا اور 10 سے زائد ممالک سے گاڑیوں کے آٹو پارٹس منگوانے کے لیے نئی ویلیو ایشن مقرر کی گئی
