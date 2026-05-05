سونے کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ قیمت 477,862 روپے ہوگئی

کراچی میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی روزہ کمی دیکھی گئی، فی تولہ قیمت 2,100 روپے کم ہوکر 477,862 روپے ہوگئی۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔
کراچی: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی روزہ کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ عالمی سیاسی صورتحال میں تبدیلی اور بین الاقوامی منڈی وں میں فروخت کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے۔ تجزیہ کار وں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ نے سرمایہ کاروں کے رویے کو متاثر کیا ہے، جبکہ سونے جیسے محفوظ پناہ گاہ اثاثوں کی مانگ وسیع تر مارکیٹ کی حرکیات کی وجہ سے عارضی طور پر کم ہوگئی ہے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی قیمت فی اونس 21 ڈالر کم ہوکر 4,555 ڈالر ہوگئی۔ یہ کمی مقامی منڈیوں میں بھی ظاہر ہوئی، جہاں فی تولہ سونے کی قیمت میں 2,100 روپے کی کمی واقع ہوکر 477,862 روپے ہوگئی۔ اسی طرح، 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,801 روپے کی کمی واقع ہوکر 409,689 روپے ہوگئی۔ عالمی تجارت میں چاندی کی قیمتیں بھی گر گئیں، جو فی اونس 65 سینٹ کم ہوکر 73.
65 ڈالر ہوگئی۔ گھریلو منڈیوں میں، فی تولہ چاندی کی قیمت میں 65 روپے کی کمی واقع ہوکر 7,849 روپے ہوگئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت میں 55 روپے کی کمی واقع ہوکر 6,729 روپے ہوگئی۔ مارکیٹ مبصرین حالیہ گراوٹ کو ریکارڈ بلندیوں کے بعد منافع بخش فروخت، ساتھ ہی مضبوط امریکی ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے دباؤ سے منسوب کرتے ہیں۔ جس نے مجموعی طور پر کموڈٹی کے جذبات کو متاثر کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سونے کی قیمت میں مختصر مدت میں کمی آئی ہے، لیکن عالمی عدم یقینی صورتحال کے درمیان سونے کی اپنی طویل مدتی اپیل برقرار رہنے کا امکان ہے۔
