سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ 3 لاکھ 78 ہزار روپے پر پہنچ گئی
عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت 3 لاکھ 78 ہزار 636 روپے اور چاندی کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
عالمی اور مقامی صرافہ مارکیٹ وں میں غیر یقینی صورتحال کے باعث سونے اور چاندی کی قیمت وں میں وقفے وقفے سے اتار چڑھاؤ کا رجحان برقرار ہے۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 47 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ 3 ہزار 561 ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس عالمی رجحان کا براہ راست اثر مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی پڑا ہے، جہاں مقامی کرنسی کی قدر میں تبدیلی اور عالمی دباؤ کی وجہ سے مقامی نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
مقامی مارکیٹ میں سونے کی نئی قیمتیں
عالمی اضافے کے اثرات کے تحت مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی سونے کے نرخوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 4 ہزار 700 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 3 لاکھ 78 ہزار 636 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ یہ اضافہ مقامی صارفین اور سرمایہ کاروں کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ سونا پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔Also readپنڈی ٹیسٹ: دوسری اننگز میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری، 2 وکٹیں گرگئیں
اسی طرح فی دس گرام سونے کی قیمت میں بھی 4 ہزار 030 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ 3 لاکھ 24 ہزار 619 روپے کی سطح پر موجود ہے۔ یہ نئی قیمتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی مانگ میں اضافہ اور ڈالر کی قدر میں تبدیلی مقامی بازار میں نرخوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورت حال میں صارفین کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔
چاندی کی قیمتوں میں اضافے کی تفصیلات
سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت میں 1 ڈالر 66 سینٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ 41 ڈالر 51 سینٹس کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ عالمی سطح پر چاندی کی قیمت میں یہ اضافہ صنعتی استعمال اور سرمایہ کاری کی مانگ میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
مقامی صرافہ مارکیٹ میں چاندی کے نرخوں میں بھی اضافے کا رجحان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 166 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ 4 ہزار 629 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ یہ قیمت مقامی بازار میں چاندی کی طلب کو متاثر کر سکتی ہے، خاص طور پر زیورات کی صنعت میں۔ فی دس گرام چاندی کی قیمت میں 142 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ 3 ہزار 968 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
ماہرین کی تجاویز اور مستقبل کا جائزہ
ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نوسان جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس لیے سرمایہ کاروں کو محتاط رہنا چاہیے اور اپنی سرمایہ کاری کا انتخاب کرنے سے پہلے مارکیٹ کے رجحانات کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں عالمی نرخوں کا براہ راست اثر پڑتا ہے، اس لیے عالمی بازار میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔
یہ اضافہ صرف سرمایہ کاروں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ عام صارفین کو بھی متاثر کر سکتا ہے کیونکہ زیورات کی خریداری اور دیگر صنعتی استعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں سپلائی چین اور درآمدی پالیسیاں بھی قیمتوں کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے حتمی نتائج جاننے کے لیے مارکیٹ کے دیگر عوامل کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy