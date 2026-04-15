سونے کی قیمتوں میں اضافہ: عالمی اور مقامی منڈیوں میں تازہ ترین صورتحال

بین الاقوامی اور مقامی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ عالمی سطح پر فی اونس سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔
ہفتے اور پیر کو عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمت وں میں کمی کے بعد، گزشتہ روز نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج بدھ کو فی اونس سونے کی قیمت میں 35 ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4 ہزار 811 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔ یہ اضافہ عالمی منڈی میں جاری اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاروں کی جانب سے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش کے باعث ہوا۔ ماہرین کے مطابق، امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں مستقبل میں ممکنہ تبدیلیوں کے خدشات اور عالمی معاشی صورتحال میں غیر یقینی صورتحال نے سونے کی قیمت وں کو متاثر کیا۔ اس کے علاوہ، مختلف ممالک میں افراط زر کی شرح میں اضافے کے خدشات نے بھی سونے کی مانگ کو بڑھایا، جس کے نتیجے میں قیمت وں میں اضافہ ہوا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سونے کی قیمت یں عالمی سطح پر ڈالر کی قدر میں تبدیلیوں اور دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں اس کی کارکردگی سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔
دوسری جانب، عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی کاروباری ہفتے کے تیسرے دن 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 3500 روپے کا اضافہ ریکارڈ ہونے سے نئی قیمت 5 لاکھ 3 ہزار 462 روپے فی تولہ ہو گئی۔ مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافہ ملکی معاشی صورتحال، روپے کی قدر میں کمی اور بین الاقوامی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ، مقامی سرمایہ کاروں کی جانب سے سونے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی میں اضافہ بھی قیمتوں میں اضافے کا ایک اہم سبب رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہنے کا امکان ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو اس صورتحال پر نظر رکھنے اور صارفین کو بروقت معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد، چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 144 روپے کا اضافہ ہوا، جس سے نئی قیمت 8404 روپے فی تولہ ہو گئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 7205 روپے کی سطح پر آگئی۔ یہ تبدیلی مقامی مارکیٹ میں چاندی کی طلب اور رسد کے توازن میں تبدیلی اور عالمی منڈیوں میں چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا نتیجہ ہے۔
واضح رہے کہ ہفتے اور پیر کے روز عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں کمی کے بعد گزشتہ روز نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل، سونے کی قیمتوں میں کمی نے سرمایہ کاروں کو ایک موقع فراہم کیا تھا، لیکن بعد میں قیمتوں میں اضافہ ہونے سے ان کی سرمایہ کاری پر اثر پڑا۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ سرمایہ کار سونے میں سرمایہ کاری کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور مارکیٹ کے حالات کا بغور جائزہ لیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سونے کی مارکیٹ کو منظم کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ، صارفین کو بھی چاہیے کہ وہ سونے کی خریداری سے پہلے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور مستند دکانوں سے ہی خریداری کریں۔
کراچی سے ایک دو بندے اٹھانے کی دیر ہے پتہ چل جائے گا 100 ارب باہر کیسے منتقل ہوئے، وزیر داخلہ کا بیان اس سلسلے میں اہم ہے اور اس سے ملک میں منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی سرفہرست ای کامرس کمپنی علی بابا کی پاکستان میں سرمایہ کاری، لائسنس جاری ہونا ایک مثبت پیش رفت ہے، جو ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع اور معاشی ترقی کو فروغ دے گی۔
سونا قیمت اضافہ مارکیٹ چاندی معیشت