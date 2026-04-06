سونے کی قیمتوں میں اضافہ، چاندی کی قیمتوں میں کمی: مارکیٹ کا جائزہ

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ تازہ ترین اقتصادی صورتحال اور اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ۔
عالمی اور مقامی مارکیٹ وں میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر سونے کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے میں آئی جبکہ چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی سونے کے نرخ بڑھ گئے۔ ماہرین کے مطابق، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں عالمی معاشی صورتحال، کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاروں کا محفوظ سرمایہ کاری کی جانب رجحان شامل ہیں۔ دوسری جانب، چاندی کی قیمتوں میں کمی کی
وجہ عالمی منڈی میں اس کی طلب میں کمی اور دیگر عوامل بتائے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال سرمایہ کاروں اور صارفین دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ ان کے سرمایہ کاری کے فیصلوں اور خریداری کے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔\تفصیلات کے مطابق، بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 11 ڈالر کا اضافہ ہوا، جس سے یہ 4 ہزار 687 ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی۔ اس کے اثرات مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی مرتب ہوئے، جہاں فی تولہ سونے کی قیمت میں 1 ہزار 100 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور یہ 4 لاکھ 91 ہزار 462 روپے کی سطح پر آگئی۔ اسی طرح، فی دس گرام سونے کی قیمت میں بھی 943 روپے کا اضافہ ہوا، جس سے یہ 4 لاکھ 21 ہزار 349 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اس کی محفوظ سرمایہ کاری کی حیثیت کو مزید مستحکم کرتا ہے، خاص طور پر غیر یقینی معاشی حالات میں۔ اس کے برعکس، چاندی کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جس سے صارفین اور سرمایہ کاروں دونوں کو مختلف نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 50 روپے کی کمی ہوئی، جس سے یہ 7 ہزار 744 روپے پر آگئی، جبکہ فی دس گرام چاندی کی قیمت میں 43 روپے کی کمی واقع ہوئی اور یہ 6 ہزار 639 روپے کی سطح پر آگئی۔ یہ تبدیلی سرمایہ کاروں کو چاندی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔\اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے، یہ بات واضح ہے کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ایک پیچیدہ اقتصادی منظر نامے کی عکاسی کرتی ہے۔ سونے کی قیمتوں میں اضافہ عالمی عدم استحکام، افراط زر اور دیگر اقتصادی چیلنجوں کے پیش نظر محفوظ پناہ گاہ کی طلب میں اضافے کی وجہ سے ہے۔ اس کے برعکس، چاندی کی قیمتوں میں کمی، جو کہ صنعتی استعمال اور سرمایہ کاری کے دیگر متبادل میں دلچسپی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، مختلف عوامل کا نتیجہ ہے۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود شہریوں کا عدم اطمینان، مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کے بارے میں ان کے خدشات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صورتحال حکومتی پالیسی سازوں کے لیے ایک چیلنج ہے، جو معیشت کو مستحکم کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ اس کے علاوہ، اسلامی مالیاتی نظام کے لیے شریعہ اصولوں کے مطابق سونے کی قیمتوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے تاکہ اس شعبے میں شفافیت اور منصفانہ لین دین کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبریں اور حالات حاضرہ اس بدلتے ہوئے اقتصادی منظر نامے کی مسلسل عکاسی کرتے ہیں، جو قارئین کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہیں
