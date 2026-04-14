سوڈان میں ڈرون حملوں میں 700 شہری ہلاک، اقوام متحدہ کا انتباہ

اقوام متحدہ کے مطابق، سوڈان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں ڈرون حملوں میں سینکڑوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔
اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ نے منگل کے روز بتایا کہ جنوری سے اب تک سوڈان میں ڈرون حملوں میں مبینہ طور پر تقریباً 700 شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ تین سالہ خانہ جنگ ی نے 'دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ' پیدا کر دیا ہے۔
اب چوتھے سال میں داخل ہونے والی، سوڈان کی فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) کے درمیان جنگ نے دسیوں ہزار افراد کو ہلاک کر دیا ہے، 11 ملین سے زیادہ بے گھر کر دیا ہے، اور متعدد علاقوں کو بھوک اور قحط سالی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ٹام فلیچر نے ایک بیان میں کہا، 'اس سال کے پہلے تین مہینوں میں، مبینہ طور پر تقریباً 700 شہری ڈرون حملوں میں مارے گئے۔' یہ بیان جنگ کے آغاز کی تیسری سالگرہ سے ایک دن پہلے آیا۔
حالیہ مہینوں میں، تقریباً روزانہ ہونے والے ڈرون حملوں نے سوڈان میں زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے، خاص طور پر جنوبی کوردوفان کے علاقے میں، جو اب جنگ کا بنیادی میدان جنگ ہے، اور مغرب کے RSF کے زیر کنٹرول علاقوں میں، بشمول دارفور۔ فلیچر نے کہا، 'لاکھوں افراد کو سوڈان اور اس کی سرحدوں سے باہر اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جس میں پوری کمیونٹیز خالی ہو گئی ہیں اور خاندان بار بار اجڑ رہے ہیں۔ وسیع علاقائی عدم استحکام کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔'
اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ نے کہا کہ تین سال کی جنگ نے ایک ایسے ملک کو تباہ کر دیا ہے جو زبردست وعدہ رکھتا تھا، تقریباً 34 ملین افراد - تقریباً ہر تین میں سے دو - کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی ختم ہونے کے ساتھ ہی بھوک بڑھ رہی ہے، جبکہ لاکھوں بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور لاکھوں تعلیم سے محروم ہیں۔
فلیچر نے کہا کہ گزشتہ سال، انسان دوستوں نے 17 ملین افراد تک مدد پہنچائی، اور اس سال 20 ملین افراد کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ 'ہمیں اب کارروائی کرنے کی ضرورت ہے - تشدد کو روکنے، شہریوں کی حفاظت کرنے، سب سے زیادہ خطرے میں موجود کمیونٹیز تک رسائی کو یقینی بنانے، اور ردعمل کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی۔' یہ غم انگیز اور عبرت ناک سالگرہ ایک اور سال کی نشاندہی کرتی ہے جب دنیا سوڈان کے امتحان کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
سوڈان میں اقوام متحدہ کی رہائشی کوآرڈینیٹر ڈینیز براؤن نے پیر کو کہا کہ اس سال سوڈان کے لیے 2.9 بلین ڈالر جمع کرنے کی اقوام متحدہ کی اپیل صرف 16 فیصد تک پوری ہو سکی ہے، کیونکہ رکن ممالک کی جانب سے بین الاقوامی امداد کا حصہ کم ہو رہا ہے۔ عطیہ دہندگان بدھ کو برلن میں تنازعہ پر ایک کانفرنس کے لیے جمع ہو رہے ہیں جس کا مقصد ناکام امن مذاکرات کو بحال کرنا اور انسانی بحران کے لیے امداد کو متحرک کرنا ہے۔
