سوڈان کے وزیر داخلہ کی راولپنڈی آمد اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات
سوڈان کے وزیرِ داخلہ بابیکر سمرا مصطفیٰ علی نے راولپنڈی کے جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت ہوئی۔
سوڈان کے وزیرِ داخلہ لیفٹیننٹ جنرل (پولیس) بابیکر سمرا مصطفیٰ علی نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات کی۔ اس اعلیٰ سطحی مذاکرات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے ممکنہ راستوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون
آئی ایس پی آر کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، دونوں ملاقاتوں میں سوڈان اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے پرعزم اعادہ کیا گیا۔ دونوں فریقین نے بالخصوص سیکیورٹی، انسدادِ دہشت گردی اور ادارہ جاتی تعاون کے حوالے سے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ بات واضح کی گئی کہ جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف سیاسی رابطے نہیں بلکہ عملی اور تکنیکی تعاون کی بھی شدید ضرورت ہے۔Also readBabar Azam's Viral Angry Reaction After Dismissal
سوڈانی وزیر کا پاکستانی کردار کی تعریف
سوڈان کے وزیرِ داخلہ نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان اور سوڈان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ رشتے صرف تاریخی نہیں بلکہ موجودہ وقت میں بھی انتہائی قیمتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی مسائل کے حل میں پاکستان کا مثبت اور متوازن رویہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی رہنمائی
آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سوڈان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی اور پائیدار تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاکید کی کہ دونوں ممالک کے فوجی ادارے معلومات کے تبادلے اور مشترکہ مشقوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
علاقائی امن کے لیے مشترکہ کوششیں
ملاقات کے دوران دونوں اعلیٰ عہدیداروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سیکیورٹی کے نئے رجحانات اور غیر ملکی مداخلت کے خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکمت عملی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ دونوں ممالک کی سالمیت اور خودمختاری کو برقرار رکھنا دونوں ریاستوں کے لیے اولین ترجیح ہے۔ اس سیٹ اپ کے نتیجے میں آنے والے مہینوں میں تکنیکی سطح پر مزید مذاکرات ہونے کا امکان ہے۔
آئندہ اقدامات اور توقعات
اس اہم ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور فوجی رابطوں میں اضافے کی امید کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سوڈان کے وزیرِ داخلہ کی یہ کاوشیں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی ہم آہنگی کو ایک نئی جہت دے سکتی ہیں۔ مستقبل قریب میں ممکنہ دوطرفہ معاہدوں کے اعلان کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے جو خطے کے استحکام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
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