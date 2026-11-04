سوڈیم سلفر بیٹری کی عمر بڑھانے کے لیے ایلومینیم پر مبنی نیا کیٹالسٹ
چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے محققین نے ایلومینیم پر مبنی نیا کیٹالسٹ تیار کیا ہے جو سوڈیم سلفر بیٹریوں کی عمر اور کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔
چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے محققین نے ایلومینیم پر مبنی ایک نیا کیٹالسٹ تیار کیا ہے جو سوڈیم سلفر بیٹری وں کی عمر اور کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ محققین کے مطابق اس پیش رفت سے طویل عمر اور بہتر کارکردگی رکھنے والی سوڈیم سلفر بیٹری وں کی تیاری میں اہم کردار ادا ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق توانائی ذخیرہ کرنے کے شعبے میں ایلومینیم جیسی سستی دھات کے استعمال کی راہ بھی کھولتی ہے۔
سوڈیم سلفر بیٹری کا بنیادی مسئلہ کیا ہے
محققین کے مطابق سوڈیم سلفر بیٹریوں کا ایک بڑا مسئلہ سوڈیم پولی سلفائیڈز کا کیتھوڈ سے دور منتقل ہونا ہے۔ اس عمل کے باعث بیٹری کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس کی کارکردگی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
کیتھوڈ بیٹری کا وہ حصہ ہے جہاں کیمیائی عمل کے دوران اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جب سوڈیم پولی سلفائیڈز اس حصے سے دور چلے جاتے ہیں تو بیٹری کے اندر کیمیائی توازن متاثر ہوتا ہے، جسے روکنا اس تحقیق کا بنیادی ہدف بتایا گیا ہے۔
ایلومینیم کیٹالسٹ کیسے کام کرتا ہے
چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کی تحقیقاتی ٹیم نے ایلومینیم کی ایٹمی ساخت میں تبدیلی کرتے ہوئے آکسیجن کے ایک ایٹم کی جگہ نائٹروجن شامل کیا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں Al-O3N نامی نئی ساخت وجود میں آئی۔
ٹیم کے مطابق اس نئی ساخت سے ایلومینیم اور سلفر کے درمیان تعامل مضبوط ہوا۔ اس بہتری کے باعث بیٹری کے اندر کیمیائی عمل کی رفتار اور استحکام دونوں میں اضافہ ہوا، جو کیٹالسٹ کے کردار کی بنیادی وضاحت ہے۔
لیبارٹری تجربات کے نتائج اور کارکردگی کے اعداد
لیبارٹری تجربات میں بیٹری نے 100 چارج ڈسچارج سائیکلز کے بعد 1196 ملی ایمپیئر آور فی گرام کی گنجائش برقرار رکھی۔ یہ اعداد ظاہر کرتے ہیں کہ ابتدائی سائیکلز کے بعد بھی بیٹری اپنی گنجائش کا بڑا حصہ قائم رکھ سکی۔
اس کے علاوہ بیٹری نے 2500 چارج ڈسچارج سائیکلز مکمل کیے، جبکہ ہر سائیکل میں کارکردگی کی کمی صرف 0.017 فی صد ریکارڈ کی گئی۔ تحقیق کے مطابق یہی نتائج طویل مدتی استعمال کے لیے اس ٹیکنالوجی کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔
تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ایلومینیم جیسی سستی اور وافر مقدار میں دستیاب دھات کو استعمال کر کے مہنگی دھاتوں پر انحصار کم کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ تاہم یہ نتائج فی الحال لیبارٹری تجربات سے متعلق ہیں، اور ان کی تفصیلات کو وسیع پیمانے پر آزمانے کے بارے میں ماخذ میں مزید معلومات موجود نہیں۔
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