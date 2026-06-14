سویٹزرلینڈ میں آبادی کے لیے قانونی حد

سویٹزرلینڈ میں لوگوں نے آج اتحادیہ کے ایک قومی حتمی نتیجہ کے لیے ووٹ دیا ہے جو سے ہو سکے گا ایک تاریخی پیش گوئی کے ساتھ ملک کی آبادی کے لیے قانونی حد 10 ملین پر لگا سکے گا۔
سویٹزرلینڈ میں لوگوں نے آج اتحادیہ کے ایک قومی حتمی نتیجہ کے لیے ووٹ دیا ہے جو سے ہو سکے گا ایک تاریخی پیش گوئی کے ساتھ ملک کی آبادی کے لیے قانونی حد 10 ملین پر لگا سکے گا۔ یہ منصوبہ ایک گہری سیاسی تقسیم کا باعث بنا ہے، جس کے حامی اس کی ضرورت کو برقرار رکھتے ہیں اور نقادوں کو تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ معیشت کو نقصان پہناسکتا ہے اور بین الاقوامی طور پر ملک کو عزل کر سکتا ہے۔ اس منصوبے کو ریٹھ ونگ سوئس پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے، جس کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی آبادی 2050 تک 10 ملین سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ جب آبادی 9.
5 ملین تک پہنچ جائے گی، حکومت کو آہستہ آہستہ آبادی کے بڑھنے کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا پڑیں گی، جن میں پناہ گزینوں کی منظریں اور غیر ملکی مزدوروں کے لیے خاندانی اکٹھے کرنے پر پابندیاں شامل ہیں۔ اگر حد کو پورا کیا جائے تو، سوئٹزرلینڈ کو بین الاقوامی معاہدوں پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں یورپی یونین کے ساتھ مفت موومنٹ کی ایک حصہ شامل ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ تیز رفتار آبادی کا بڑھنا ہاؤسنگ، اسکولوں، صحت کی سہولیات اور ٹرانسپورٹ نظام پر دباؤ ڈالتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محدود ہونے والی مہاجرت ضروری ہے کہ معیار زندگی کو برقرار رکھیں اور عوامی خدمات کو دباؤ سے بچائیں۔ مخالفین نے اس منصوبے کو غیر حقیقی اور نقصان دہ قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ کی معاشی استحکام اور بین الاقوامی تعلقات پر خطرہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت، سیاسی جماعتوں، کاروباری تنظیموں اور کارکنوں نے بھی اس منصوبے کا خلاف کیا ہے۔ معیشت کے گروپوں نے بتایا ہے کہ اس منصوبے سے سنجیدہ مزدوری کی کمی واقع ہو سکتی ہے، خاص طور پر صحت کی سہولیات، ہسٹیلری اور بڑھتے ہوئے افراد کی دیکھ بھال کے شعبے میں، جہاں غیر ملکی مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کاروباری رہنماؤں نے بھی بتایا ہے کہ یہ مہاجرت کو محدود کرنا سوئٹزرلینڈ کے تعلقات کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی 2002 سے 7.3 ملین سے 9.1 ملین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ تقریباً 27 فیصد آبادی غیر ملکیوں کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس منصوبے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی نے ہاؤسنگ کی کمی، اربوں میں رہائشی خبریں اور صحت کی سہولیات کی لاگت میں اضافہ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی کو جنم دیا ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ مسائل بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پھیلتی ہوئی معیشت اور پالیسی چیلنجز کے ساتھ ہیں
سویٹزرلینڈ آبادی قانونی حد اتحادیہ حامی مخالفین
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
78 سالہ خاتون نے اپنی ساری جائیداد راہول گاندھی کے نام کردی - ایکسپریس اردوخاتون کی کُل جائیداد 10 لاکھ بھارتی روپے نقد اور 10 تولہ سونا ہے
Read more »
کراچی میں بس اسٹینڈ پر کھڑی لڑکی کو تنگ کرنے پر 2 لڑکوں کو دو دو سال قید - ایکسپریس اردوعدالت نے ملزمان پر 10 ، 10 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا
Read more »
پنجاب ضمنی انتخابات؛ یہ امپائر کو ملا لیں تو بھی نہیں جیت سکتے، عمران خان - ایکسپریس اردو17 جولائی کو 20 میں سے 20 نشستیں جیتیں گے, عمران خان مزید پڑھیے: expressnews
Read more »
بھارت ثابت کرے وہ پاکستان سے بہتر ٹیم ہے؟ سابق کرکٹر کا چیلنجگرین شرٹس کیخلاف 10 ٹیسٹ، 10 ون ڈے اور 10 ٹی20 میچز کھیلے
Read more »
Google introduces Pixel 10 Pro, Pro XL with advanced featuresGoogle has introduced its latest phones: Pixel 10, Pixel 10 Pro, and Pixel 10 Pro XL, all featuring impressive specifications.
Read more »
پی ایس ایل11: محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ عائد، مگر کیوں؟میچ ریفری نےدونوں کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10، 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا
Read more »