سویٹزرلینڈ میں ہتھیاروں کی برآمدات پر ریفرینڈم کل
سویٹزرلینڈ کے شہری کل ہتھیاروں کی برآمدات پر سخت پابندیوں کو ہٹانے کے متنازعہ ریفرینڈم میں شرکت کریں گے۔
سویٹزرلینڈ کل اتوار کو ہتھیاروں کی برآمدات پر سخت پابندیوں کو ہٹانے کے متنازعہ ریفرینڈم میں شرکت کرے گا۔ یہ ووٹنگ ملک کی سالمیت اور بین الاقوامی تجارتی مفادات کے درمیان کشمکش کو اجاگر کرتی ہے۔ شہری فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ یورپ میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی کی ضروریات کے لیے ہتھیاروں کی صنعت کو سہارا دیں گے یا پھر قدامت پسند ریاستی غیر جانبداری کے اصولوں پر قائم رہیں گے۔
ہتھیاروں کی برآمدات میں تبدیلی
حکومت کی جانب سے پیش کردہ تجویز کے تحت سویٹزرلینڈ کے ہتھیاروں کی برآمدات کے قوانین میں اہم نرمی متوقع ہے۔ پارلیمان نے گزشتہ سال کے آخر میں ان پابندیوں کو ہٹانے کی حمایت کی تھی۔ اس تبدیلی کا مقصد مقامی اسلحہ سازی کے شعبے کو عالمی سپلائی چین میں مربوط کرنا ہے۔ یہ اقدام روس کے حملے کے بعد یورپی سیکیورٹی کے تناظر میں کیے گئے نئے حسابات کا حصہ ہے۔Also readپاکستان شاھینز نے بنگلہ دیش اے کے خلاف اے سی سی ایسیا کپ ریزنگ اسٹارز کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی
مخالفین کا سخت احتجاج
بائیں بازو کے جماعتیں اور غیر سرکاری تنظیمیں اس تجویز کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی سویٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ این جی اوز کا الزام ہے کہ اسلحہ غیر مستحکم خطوں یا تنازعات میں جا پہنچ سکتا ہے۔ گریز پارٹی کی لیڈر لیزا مازونی کا کہنا ہے کہ یہ قانون یوکرین کی مدد نہیں بلکہ اسلحہ لابی کی خواہش پوری کرتا ہے۔
حکومت کا دفاع اور معاشی دلائل
حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس صنعت کو باقی رکھنا ملک کی دفاعی خود مختاری کے لیے ضروری ہے۔ سویٹزرلینڈ کے صدر گائی پارملن نے وضاحت کی کہ اگر ملک کو مستقبل میں فوجی ساز و سامان درکار ہو تو وہ اسے خود پیدا کر سکتا ہے۔ سٹاکہولم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق سویٹزرلینڈ گلوبل مارکیٹ کا 0.3 فیصد حصہ رکھتا ہے۔
ووٹرز کی رائے کا تجزیہ
ابلاغی سروے کے مطابق نتائج انتہائی قریب رہنے کا اندازہ ہے۔ 18 نومبر کو شائع ہونے والے تین سروے میں حمایت میں 42 سے 49 فیصد کا فرق نظر آتا ہے۔ بہت سے ووٹرز اب بھی غیر فیصلہ کن ہیں۔ 2025 میں سویٹزرلینڈ کی ہتھیاروں کی برآمدات میں 43 فیصد اضافہ ہوا جو کہ 948.2 ملین فرانک کے برابر ہے۔
آئندہ مراحل اور حتمی اثرات
امنیٹی انٹرنیشنل سویٹزرلینڈ نے انتباہ کیا کہ اسلحہ شہریوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ مخالفین کا نقطہ نظر ہے کہ اس قانون سے یوکرین کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ووٹنگ کے نتیجے میں تبدیلی قبول ہو جاتی ہے تو یہ سویٹزرلینڈ کی خارجہ پالیسی میں ایک نیا دور ثابت ہو سکتا ہے۔ حتمی نتائج کے اعلان کے بعد حکومت اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics