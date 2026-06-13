پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز کرنے کے لیے آج (آج) ایڈGBaston کرکٹ گراؤنڈ میں بھارت کے خلاف ایک ہائی پروفائل میچ میں شروعات کرے گی
سویڈن نے ہائی ٹیلنٹ ویزا روٹ کا آغاز کیا ہے جو پاکستان یوں کے لیے مہارت کے ساتھ ملازمت اور کاروباری مواقع کے لیے پاکستان یوں کو مدعو کرتا ہے پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز کرنے کے لیے آج (آج) ایڈGBaston کرکٹ گراؤنڈ میں بھارت کے خلاف ایک ہائی پروفائل میچ میں شروعات کرے گی 24 News HD ٹی وی نے شام کو بتایا تھا کہ یہ میچ پاکستان کی طرف سے آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن کا آغاز ہے جس کی میزبانی انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کے ذریعہ کی گئی ہے یہ ٹورنامنٹ 12 جون سے 5 جولائی تک منعقد ہوگا اور اس میں پہلی بار ایک بڑے فارمیٹ میں 12 ٹیمیں مقابلہ کرنگی جس کے لیے 33 میچ 7 اسٹیڈیموں پر کھیلے جائیں گے اور فائنل 5 جولائی کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوگا پاکستان کو گروپ 1 میں رکھا گیا ہے جہاں ان کے سامنے چھ بار کے چیمپئن آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ بھارت، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور نیدرلینڈز کے خلاف چیلنجنگ لائن اپ ہ.
سویڈن نے ہائی ٹیلنٹ ویزا روٹ کا آغاز کیا ہے جو پاکستانیوں کے لیے مہارت کے ساتھ ملازمت اور کاروباری مواقع کے لیے پاکستانیوں کو مدعو کرتا ہے پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز کرنے کے لیے آج (آج) ایڈGBaston کرکٹ گراؤنڈ میں بھارت کے خلاف ایک ہائی پروفائل میچ میں شروعات کرے گی 24 News HD ٹی وی نے شام کو بتایا تھا کہ یہ میچ پاکستان کی طرف سے آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن کا آغاز ہے جس کی میزبانی انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کے ذریعہ کی گئی ہے یہ ٹورنامنٹ 12 جون سے 5 جولائی تک منعقد ہوگا اور اس میں پہلی بار ایک بڑے فارمیٹ میں 12 ٹیمیں مقابلہ کرنگی جس کے لیے 33 میچ 7 اسٹیڈیموں پر کھیلے جائیں گے اور فائنل 5 جولائی کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوگا پاکستان کو گروپ 1 میں رکھا گیا ہے جہاں ان کے سامنے چھ بار کے چیمپئن آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ بھارت، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور نیدرلینڈز کے خلاف چیلنجنگ لائن اپ ہ
سویڈن ہائی ٹیلنٹ ویزا پاکستان خواتین کرکٹ آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ
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نادرا 20 جنوری 2026 سے چہرے کی شناخت پر مبنی بائیومیٹرک تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کرے گااسلام آباد: نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ 20 جنوری 2026 سے اپنے تمام رجسٹریشن مراکز پر چہرے کی شناخت پر مبنی بائیومیٹرک تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کرے گا۔ یہ نئی سروس ان افراد کی مدد کے لیے ہے جن کے لیے فنگر پرنٹ پر مبنی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے این آئی سی (قومی شناختی کارڈ) کے قواعد میں ترمیم کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ چہرے کی تصاویر اور آئرِس اسکینز کو شامل کرنے کے لیے تسلیم شدہ بائیومیٹرک شناخت کنندگان کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے۔ نادرا کے مطابق، اگر فنگر پرنٹ کی تصدیق ناکام ہو جاتی ہے، تو شہری نئی چہرے کی تصویر بنوانے کے لیے قریبی رجسٹریشن سینٹر جا سکتے ہیں۔ اس تصویر کا موازنہ نادرا کے ڈیٹا بیس میں موجود ریکارڈ سے کیا جائے گا۔ تصدیق ہونے کے بعد، نادرا ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جس میں تصدیق کا مقصد، شہری کی حالیہ چہرے کی تصویر، موجودہ ریکارڈ کی تصویر، سی این آئی سی نمبر، مکمل نام، والد کا نام، ایک منفرد ٹریکنگ آئی ڈی، اور ایک کیو آر کوڈ ظاہر کیا جائے گا۔ جاری کردہ سرٹیفکیٹ سات دن کے لیے کارآمد رہے گا، جس سے شہریوں کو ان اداروں کو جمع کرانے کی اجازت ہوگی جنہیں بائیومیٹرک تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تنظیمیں بعد میں نادرا کے نظام کے ذریعے سرٹیفکیٹ کی آن لائن تصدیق کر سکتی ہیں اور اس کے مطابق اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ان افراد کو درپیش مسائل کو حل کرنا ہے جن کے انگلیوں کے نشان عمر یا طبی حالات کی وجہ سے دھندلے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بینک سروسز تک رسائی، سم کارڈ کی رجسٹریشن، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یا جائیداد کے لین دین کرنے کے لیے جن کے لیے فنگر پرنٹ کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں، نادرا نے اعلان کیا کہ چہرے کی شناخت کے سرٹیفکیٹ جلد ہی اس کے ای سہولت فرنچائز نیٹ ورک کے ذریعے دستیاب ہوں گے۔ ایک بار جب ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹم مکمل طور پر فعال ہو جائے گا، تو سرٹیفکیٹ پاک آئی ڈی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے بھی قابل رسائی ہوں گے۔
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