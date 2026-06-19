لو s یک except سنتھیا سے معاملہ abhi ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble ble
سُپر سبس جوھن منázومبی اور روبین ورگس نے سوئٹزرلینڈ کو 4-1 کی بھاری فتح دلائی، جب دو بہترین بدلے ہوئے کھلاڑیوں نے بوسنیا-ہرزیگووینا کے خلاف لوس اینجلس میں چھوٹے وقت میں کونے کے مقامات پر بول ڈال دیے۔ یہ فتح نے سوئٹزرلینڈ کو گروپ بی میں ps sf wa taqreeban pahlay jagah ke liye mazboot mauqe diya.
Bosnia ka ek div Mazdoori chori karne wala 40 saal ka Edin Dzeko 32wein minute mein pehli mouqa bana kar Benjamin Tahirovic ke liye cross ki lekin who fail kar gaya. Switzerland ke Danish Ndoye ne bicycle kick ki lekin goalie ne bachaya. Coach Murat Yakin ne 72wein minute mein do badlein die, jismein Manzambi aur Vargas shaamil thay.
Do minute baad, Vargas ke cross par Aman Memic ki clearing Manzambi ke paas lagi aur who volley se goal kar diya. Phir Mannzambi ne Vargas ke liye pass diya aur who goal kar diya. Is darmiyan Bosnia ke Tarik Muharemovic ne Breel Embolo par sliding tackle ki jis par woh red card pa liya. Phir Vargas ne Manzambi ke liye goal assist kar diya.
Bosnia ne corner se Ermin Mamhic ka goal karaya lekin Granit Xhaka ne penalty se final goal kar diya
سُپر سبس جوھن منázومبی روبین ورگس سوئٹزرلینڈ بوسنیا ہرزیگووینا عمر Breaking News عصری اseveral فتح Курُٹن
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Haaland double powers Norway to World Cup win over IraqErling Haaland struck his first World Cup goals as Norway beat Iraq 4-1 on Tuesday in their first game at a major tournament in 26 years.
Read more »
امریکا اور ایران کاhistoricounselی朝日和平协定الفregister.jsp signing central Switzerland mein Pakistan ki mehmanni ke sathامریکہ اور ایران کے درمیان peace agreement ki signing ceremony Switzerland mein June 19 ko ho gi. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif delegation ke sath hiss lenge. Iran ne do phase wali negotiation ki plan di. Pehle Strait of Hormuz aur infrastructure par baat hogi. Phir nuclear programme par. Trump ne kaha Iran nuclear weapons nahi banaye ga. Strait of Hormuz khul jaye ga. Israel-Lebanon attacks deal ko effect de rahey hain.
Read more »
Only five public toilets available for transgender persons in Punjab, LHC toldPunjab has 1,420 public toilets, but only five serve transgender persons and 10 are accessible for people with disabilities, the Lahore High Court was informed during a hearing.
Read more »
US Iran AgreementUS ne Iran ko apne oil ko azad karne aur phir se sabhi sanhitaon ko hatane ka offer diya hai jo Iran ki 2015 ki nuclear deal ke terms se bhi zyada hai
Read more »
امریکا نے ناکہ بندی نرم کردی؛ ایرانی تیل سے بھرے 3 ٹینکرز کو جانے دیا گیادو سپر ٹینکروں میں 38 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل جبکہ تیسرے ٹینکر میں 10 لاکھ بیرل خام تیل موجود تھا
Read more »
ADB ne Pakistan Insurance Sector ke Liye $700 Million Loan Approve KiyaADB ne Pakistan insurance sector ke liye $700 million policy based loan approve kiya hai. Yeh program Pakistan mein insurance coverage ko badhane, financial protection gaps ko kam karne, aur private sector ki shamilgi ko badhane ke liye hai. Isse Pakistan ki aarthik stability aur growth ko bhi madad milegi.
Read more »