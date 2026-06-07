سٹوڈنٹس اور جن زیب مووEMENT نے ہندوستان میں تعلیمی نظام کی کثافت، امتحان کی شفافیت کے مسائل اور تعلیم کے شعبے میں بڑھتی ہوئی مشکلات پرHTTP protoc Versailles. مظاہرین نے تعلیم وزیر ڈرمینڈرا پرادھن کے استعفے کا مطالبہ کیا اور نظام کے اصلاح کے لیے عوامی فشار بڑھانے کا اعلان کیا۔ احتجاج کی بنیاد پر عالمی ماہرین نے ہندوستان کی تعلیمی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نظام نوجوان نسل کے مستقے کو گھیرے ہوئے ہے۔
سٹوڈنٹ لیڈ ڈیمونسٹریشنز نے تعلیم ی نظام اور امتحان عمل میں نامنظمیاں پر ناراضی ظاہر کی۔ (ویب ڈیسک) - سوائٹ مووEMENT " کاکراچ جانتا پارٹی "، جو بھارتی سماجی میڈیا ایک سوجھ بوجھ ہے، کے ہندوستان میں نئی دہلی میں سٹوڈنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پارٹی، جو وزیر اعظم نارندر مودی کے ہندو قوم پرست بھارتویہ جنتہ پارٹی (بی جے پی) پر ایک کھیل ہے، نے آن لائن فلوئرز کو کھیچا ہے اور نوجوان ہندوستانیوں میں وسیع پืน۔ سٹوڈنٹس نے تعلیم ی نظام اور امتحان کے عمل میں نامنظمیاں پر ناراضی بھی ظاہر کی۔ ال جازیرہ کے حوالے سے، دہلی کے جنتار منٹار کے علاقے میں بڑی جمعیئوں کی袁之路، جہاں " جن زیب مووEMENT " کے اراکین نے حکومت خلاف احتجاج کیا، تعلیmati اصلاحات، امتحان کی شفافیت ، اور بڑھتے طالبعلموں کی تنہائی پر توجہ دلائی۔ مظاہرین نے ہندوستان کی تعلیم ی ڈاکیومنٹ میں نظامی ناکامیوں کی مذمت کی اور حکام خلاف نعرے لگائے، امتحان نظام میں نیٹیابلیٹی اور اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے تعلیم وزیر ڈرمینڈرا پرادھن کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، انہیں شعبے میں بدتر ہونے کیолож پر الزام lata۔ سٹوڈنٹس نے کہا کہ نظام کی بدولت تعلیم ی دباو اور ذہنی صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں، جن میں امتحان کے تناؤ سے جڑے طالب علموں کے خودکشی کی凡是增 کی جارہی ہے۔ احتجاج نے نوجوانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر ناراضی کو بھی ظاہر کیا، جہاں مظاہرین کہتے ہیں کہ متعدد امتحان keen جھگڑوں نے تعلیم ی نظام پر اعتماد کو tabs کیا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق، ہندوستان کے موجودhya غلیل تعلیم ی نظام نوجوان نسل کے مستقے کے动机 کھیل رہا ہے۔ ہندوستانی نوجوانوں کے احتجاجنے مودی حکومت ہل中的应用 سیاسی شکست摇باز کے چیلنج بن گئے ہیں.
سٹوڈنٹ لیڈ ڈیمونسٹریشنز نے تعلیمی نظام اور امتحان عمل میں نامنظمیاں پر ناراضی ظاہر کی۔ (ویب ڈیسک) - سوائٹ مووEMENT "کاکراچ جانتا پارٹی"، جو بھارتی سماجی میڈیا ایک سوجھ بوجھ ہے، کے ہندوستان میں نئی دہلی میں سٹوڈنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پارٹی، جو وزیر اعظم نارندر مودی کے ہندو قوم پرست بھارتویہ جنتہ پارٹی (بی جے پی) پر ایک کھیل ہے، نے آن لائن فلوئرز کو کھیچا ہے اور نوجوان ہندوستانیوں میں وسیع پืน۔ سٹوڈنٹس نے تعلیمی نظام اور امتحان کے عمل میں نامنظمیاں پر ناراضی بھی ظاہر کی۔ ال جازیرہ کے حوالے سے، دہلی کے جنتار منٹار کے علاقے میں بڑی جمعیئوں کی袁之路، جہاں "جن زیب مووEMENT" کے اراکین نے حکومت خلاف احتجاج کیا، تعلیmati اصلاحات، امتحان کی شفافیت، اور بڑھتے طالبعلموں کی تنہائی پر توجہ دلائی۔ مظاہرین نے ہندوستان کی تعلیمی ڈاکیومنٹ میں نظامی ناکامیوں کی مذمت کی اور حکام خلاف نعرے لگائے، امتحان نظام میں نیٹیابلیٹی اور اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے تعلیم وزیر ڈرمینڈرا پرادھن کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، انہیں شعبے میں بدتر ہونے کیолож پر الزام lata۔ سٹوڈنٹس نے کہا کہ نظام کی بدولت تعلیمی دباو اور ذہنی صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں، جن میں امتحان کے تناؤ سے جڑے طالب علموں کے خودکشی کی凡是增 کی جارہی ہے۔ احتجاج نے نوجوانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر ناراضی کو بھی ظاہر کیا، جہاں مظاہرین کہتے ہیں کہ متعدد امتحان keen جھگڑوں نے تعلیمی نظام پر اعتماد کو tabs کیا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق، ہندوستان کے موجودhya غلیل تعلیمی نظام نوجوان نسل کے مستقے کے动机 کھیل رہا ہے۔ ہندوستانی نوجوانوں کے احتجاجنے مودی حکومت ہل中的应用 سیاسی شکست摇باز کے چیلنج بن گئے ہیں
سٹوڈنٹ احتجاج ہندوستان تعلیم امتحان کی شفافیت جن زیب مووEMENT کاکراچ جانتا پارٹی
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