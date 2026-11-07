سٹیفن ملر ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف مقرر
ڈونلڈ ٹرمپ نے سینئر ایڈوائزر سٹیفن ملر کو چیف آف اسٹاف کے عہدے پر تعینات کیا ہے، جو امریکی حکومتی پالیسیوں میں سخت گیر نقطہ نظر کی علامت ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو طویل عرصے سے ان کے ساتھ رہنے والے سینئر ایڈوائزر سٹیفن ملر کو نئے چیف آف اسٹاف کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ یہ تعینا تی ایسے اہم موڑ پر کی گئی ہے جب جمہوری جماعت کو کانگریس میں اکثریت حاصل ہے اور انتظامیہ کو تیز تر تحقیقات کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبدیلی ہفتے کی شروع میں یعنی پیر سے لاگو ہو جائے گی۔ اس سے قبل یہ عہدہ سسی وائلز سنبھال رہی تھیں جنہوں نے اپنا استعفیٰ جمعرات کی رات دے دیا تھا۔
انتظامیہ کی سمت اور نئی حکمت عملی
صدر ٹرمپ نے سٹیفن ملر کو 'اپنے سب سے قابل اعتماد مشیروں' میں سے ایک قرار دیا اور سسی وائلز کی خدمات کو بہترین قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے وضاحت کی کہ اس تقرری کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ انتظامیہ اپنی پالیسیوں میں کوئی نرمی نہیں لائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے سب سے وفادار مددگاروں کو انعام دے رہے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کانگریس کے نئے اقتدار کو دیکھتے ہوئے زیادہ جارحانہ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں۔Also readپاکستان میں مقامی ایل پی جی کی 90 فیصد پیداوار نیلامی کے ذریعے فروخت ہوگی
سیاسی حلقوں کا ردعمل اور مخالفت
سٹیفن ملر کی تقرری پر سیاسی حلقوں میں مختلف تاثرات پایے جا رہے ہیں۔ نئے ڈپٹی سپیکر ہاکیم جیفریز نے اسے 'بیوقوف انتہا پسند' قرار دیا۔ کانگریس ممبر رابرٹ گارسیا نے کہا کہ وہ ملر کی ہجرتی پالیسیوں کی تحقیقات کریں گے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگتھ نے سوشل میڈیا پر اس تقرری کو سراہا اور لکھا کہ 'وطن پرست کنٹرول میں ہیں'۔ یہ ردعمل ٹرمپ کے حامیوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو اس عہدے پر ملر کے انتخاب سے خوش ہیں۔
ہجرتی پالیسیاں اور عوامی رائے
سٹیفن ملر کو ٹرمپ کی سخت گیر ہجرتی پالیسیوں کا مصاحب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے روزانہ تین ہزار گرفتاریوں کا ہدف مقرر کیا تھا۔ اس اقدام کے نتیجے میں بغیر کسی جرم کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک رائے عامہ کے مطابق صرف تیس فیصد افراد اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں جبکہ اسی فیصد اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ملر نے فیڈرل بیوروکریسی کی دوبارہ تشکیل میں بھی کلیدی کردار ادا کیا جس میں سینکڑوں ملازمین کو برطرف کیا گیا۔
بین الاقوامی تعلقات اور مستقبل کے اقدامات
ملر کی تقرری بین الاقوامی تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ کیریبین اور پیسیفک میں جہازوں پر حملوں کے حامی رہے ہیں۔ انہوں نے ایران پر حملوں کی حمایت کی ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کانگریس کی تحقیقات کے تحت اس کی پالیسیاں کس طرح سامنے آتی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جمہوریوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ملر کا کردار تنازعات کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ یہ تعینا تی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انتظامیہ اپنی ڈومیسٹک ایجنڈا پر ڈٹ کر چلے گی۔
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