سٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ میں اضافہ: کاروباری برادری میں تشویش کی لہر

کراچی (دنیا نیوز) – یونائیٹڈ بزنس گروپ کے چیئرمین احمد چنائے نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی ریٹ میں اضافے کو کاروباری برادری کے لیے شدید تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جب تجارتی اور صنعتی شعبے پہلے ہی مالی دباؤ میں ہیں، ایسی سخت مالیاتی پالیسی معیشت کی رفتار کو مزید سست کر سکتی ہے۔ احمد چنائے نے واضح طور پر کہا کہ موجودہ حالات میں پالیسی ریٹ میں اضافہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی سود کی شرحیں کاروباری لاگت میں نمایاں طور پر اضافہ کرتی ہیں، جس سے تاجروں، برآمد کنندگان اور صنعتکاروں کے لیے کام کرنے کی سرمائے حاصل کرنا اور اپنے کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے چھوٹے اور درمیانے سائز کے کاروبار بند ہونے یا سکیڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر ٹیکسٹائل اور کپڑے کے بازاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اس فیصلے سے ٹیکسٹائل اور کپڑے کے بازاروں پر منفی اثر پڑے گا۔ چیئرمین نے مزید کہا کہ لوگوں کی خریدنے کی طاقت میں کمی اور مالیاتی اخراجات میں اضافے کے باعث مارکیٹ کی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ انہوں نے پالیسی سازوں پر زور دیا کہ زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک متوازن اور مشاورتی حکمت عملی اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پالیسیوں میں لچک اور کاروباری برادری کی ضروریات کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ معیشت کو سہارا دینے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معاشی پالیسیاں ایسی ہونی چاہئیں جو سرمایہ کاری کو فروغ دیں اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں۔ احمد چنائے نے کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو پالیسی ریٹ کے فیصلے کرتے وقت تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں اضافہ سے نہ صرف کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں گی بلکہ یہ عام عوام پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی پہلے ہی آسمان چھو رہی ہے اور پالیسی ریٹ میں اضافے سے یہ مزید بڑھ جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پالیسی ریٹ میں اضافہ جاری رہا تو یہ معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ حکومت کو ٹیکسوں میں کمی لانی چاہیے اور کاروباریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو برآمدات کو فروغ دینے اور درآمدات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کی قلت سے معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے اور نئے توانائی وسائل کو تلاش کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو شمسی توانائی، ہوائی توانائی اور آبی بجلی جیسے قابل تجدید توانائی وسائل کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی وسائل سے نہ صرف توانائی کی قلت کو دور کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ ماحولیات کے لیے بھی بہتر ہے۔ ادھر، ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سینئر ڈپلومیٹ ارغچی کی پاکستان کی دوسری دورہ کسی جوہری مذاکرات کے لیے نہیں ہے۔ یہ دورہ باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے اور علاقائی تعاون پر مرکوز ہے۔ ذرائع کے مطابق ارغچی نے پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات، سرحدی تعاون اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات تاریخی اور برادرانہ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے نئی راہوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کی بھی بہت بڑی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
سٹیٹ بینک پالیسی ریٹ کاروباری برادری معیشت احمد چنائے