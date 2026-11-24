سپارکو کی 2035 میں چاند پر انسانی مشن کی منصوبہ بندی اور خلا بازوں کا انتخاب
سپارکو کے چیئرمین ڈاکٹر یوسف خان کا اعلان کہ 2035 میں پاکستان چاند پر قدم رکھے گا۔ پہلے انسانی خلائی مشن کے لیے محمد ذیشان علی اور خرم داؤد کا انتخاب۔
سپارکو کے چیئرمین ڈاکٹر یوسف خان نے اعلان کیا ہے کہ ان شاء اللہ سال 2035 میں پاکستان چاند پر اپنا قدم رکھے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنے ہیڈکوارٹرز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں سپارکو نے کئی سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجے ہیں، لیکن اب کا یہ مرحلہ تاریخ ساز ہے۔ ڈاکٹر یوسف خان کے مطابق یہ خلائی سفر کا سلسلہ جاری رہے گا اور مستقبل قریب میں انسانی فضائی سفر کا خواب حقیقت بنے گا۔
خلائی تجربات اور ٹیم کی انتخابی عمل
اس تاریخی قدم کے لیے ملک بھر کی جامعات اور تعلیمی اداروں سے رابطہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں تقریباً 300 تجربات موصول ہوئے۔ ان تجربات میں سے چار تجربات کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا جبکہ باقی تمام تجربات محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف خان نے بتایا کہ خلا باز کا انتخاب ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ تھا جس میں امیدواروں کی طبی فٹنس اور نفسیاتی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
ابتدائی مرحلے میں 50 امیدواروں میں سے 19 امیدواروں کو چین بھیجا گیا جہاں ان کی مزید جانچ پڑتال کی گئی۔ انتہائی سخت معیارات کے تحت ان 19 امیدواروں میں سے محمد ذیشان علی اور خرم داؤد کو حتمی طور پر پاکستان کے پہلے انسانی خلائی مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ انتخاب عمل نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اپنے ماہرین کے ذریعے خلائی تحقیق کے اعلیٰ ترین معیارات کو پورا کرنے کی اہل ہے۔
علامتی بورڈنگ پاس اور قومی جذبات
پاکستان کے پہلے انسانی خلائی مشن کی مناسبت سے سپارکو نے علامتی طور پر بورڈنگ پاس جاری کیے ہیں۔ محمد ذیشان علی نے کہا ہے کہ وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی امیدوں کے ساتھ خلا میں جا رہے ہیں۔ یہ اعلان نہ صرف خلائی سائنس کے شعبے میں ایک سنگ میل ہے بلکہ پورے ملک میں نئے عزم اور ترقی پسندی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ سپارکو کی جانب سے کیا گیا یہ قدم پاکستان کو خلائی تحقیق کے نئے دور میں لے جا رہا ہے۔
مستقبل کے خلائی مقاصد اور طویل مدتی منصوبہ
ڈاکٹر یوسف خان نے واضح کیا کہ پاکستان کا خلائی سفر یہیں ختم نہیں ہوگا اور آگے بھی اس سلسلے میں کئی اہم قدم اٹھائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان شاء اللہ 2035 تک پاکستان چاند پر اپنا قدم رکھے گا، جو کہ ایک انتہائی طرزی اور طویل مدتی ہدف ہے۔ سپارکو کی یہ منصوبہ بندی ثابت کرتی ہے کہ پاکستان خلائی تحقیق اور انسانی سفر کے شعبے میں مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے وسائل کو بروئے کار لائے گا۔
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