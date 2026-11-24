سپارکو نے محمد ذیشان علی کی خلائی مہم کے لیے علامتی بورڈنگ پاس جاری کیے
سپارکو نے پاکستان کے پہلے خلاباز محمد ذیشان علی کی تاریخ ساز خلائی مہم کے موقع پر قومی شمولیت کے لیے علامتی بورڈنگ پاس جاری کیے ہیں۔
پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو نے ملک کے پہلے انسانی خلائی مشن کی مناسبت سے ایک تاریخی اور منفرد اقدام انجام دیا ہے، جس کے تحت پوری قوم کو اس شاندار سفر کا حصہ بنانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ سپارکو کی جانب سے جاری کردہ علامتی بورڈنگ پاس کا مقصد پاکستان کے پہلے خلاباز محمد ذیشان علی کے خلائی سفر کے دوران قومی فخر اور خوشی میں عوام کو شریک کرنا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے دور میں اٹھایا گیا ہے جب پاکستان خلائی سائنس میں نئی بلندیاں حاصل کر رہا ہے اور عالمی سطح پر اپنا نام روشن کر رہا ہے۔
ترجمان سپارکو نے تصدیق کی ہے کہ اس علامتی بورڈنگ پاس کے اجرا کا بنیادی مقصد محمد ذیشان علی کے اس تاریخی سفر کی خوشی کو قومی جشن میں تبدیل کرنا ہے۔ سپارکو نے اس سہولت کے لیے ایک خصوصی آن لائن لنک فراہم کیا ہے، جس پر کلک کرکے کوئی بھی پاکستانی شہری اپنے نام سے علامتی بورڈنگ پاس جاری کروا سکتا ہے۔ اس طرح کا اقدام جدید دور میں عوامی شمولیت کو یقینی بنانے کا ایک جدید اور مؤثر طریقہ کار ہے، جو عوام کو ادارے سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
اس خصوصی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاتعداد پاکستانی شہریوں نے اپنا نام درج کرایا اور اپنی ذاتی علامتی بورڈنگ پاس حاصل کی۔ ان شہریوں نے ان بورڈنگ پاس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وسیع پیمانے پر شیئر کیا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ قوم کس قدر اس تاریخی مشن سے وابستہ ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹس قومی یکجہتی اور فخر کا اظہار کر رہی ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ عوام میں خلائی سائنس کے فروغ کے لیے بڑی دلچسپی پائی جاتی ہے۔
سپارکو کا عوامی شمولیت کا حکمت عملی
سپارکو کا کہنا ہے کہ اس منفرد اقدام کا بنیادی مقصد پاکستان کے خلائی سفر کے اس اہم سنگ میل کو ایک قومی خوشی اور اجتماعی فخر کا موقع بنانا ہے۔ ادارے نے یہ سمجھا ہے کہ صرف خلابازوں تک محدود رہنے کے بجائے پوری قوم کو اس سفر کا حصہ بنانا اس مشن کی کامیابی کو مزید مستحکم کرے گا۔ علامتی بورڈنگ پاس کا تصور عوام کو یہ احساس دلانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ سفر صرف چند خلابازوں کا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی جدوجہد اور خوابوں کا نتیجہ ہے۔
اس اقدام کے ذریعے سپارکو نے نہ صرف ایک پروموشل کیمپین چلائی ہے بلکہ عوام میں سائنسی سوچ کو فروغ دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ علامتی بورڈنگ پاس حاصل کرنے کی سہولت نے نوجوان نسل کو بھی متحرک کیا ہے، جو مستقبل میں خلائی تحقیق میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے حوصلہ مند ہو رہی ہے۔ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ نئے ذرائع سے عوامی رابطہ قائم کرنے اور علم کی فراہمی میں مصروف ہے، جو کہ طویل مدتی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
خلائی سفر کی قومی اہمیت اور اثرات
پاکستان کے پہلے انسانی خلائی مشن کی تیاریاں اور اس سے وابستہ اقدامات ملک کی خلائی صلاحیتوں میں اضافے کی عکاسی کرتے ہیں۔ محمد ذیشان علی کی کامیابی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری پاکستانی سائنسدانوں اور ٹیکنالوجسٹس کی کامیابی ہے۔ اس طرح کے اقدامات عوام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے جذبہ پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور نئی نسل کو اس فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔
علامتی بورڈنگ پاس کے ذریعے سپارکو نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ خلائی سفر محض ایک تکنیکی چیلنج نہیں بلکہ یہ قومی خود اعتمادی کا ایک اہم حصہ ہے۔ عوام کی اس مثبت ردعمل نے سپارکو کو مزید اقدامات کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں مزید ترقیاتی منصوبوں میں عوام کو شریک کیا جا سکے۔ یہ کارروائی پاکستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اہم کردار دار ملک کے طور پر متعارف کرائے گی۔
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