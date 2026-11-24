سپارکو کا مشن ہب لانچ، پاکستان کے پہلے خلاباز کیلئے بورڈنگ پاس جاری
سپارکو نے اپنے آفیشل پورٹل کے ذریعے خلاباز محمد زیشان علی کی ماموریت کی تفصیلات اور بورڈنگ پاس جاری کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔
پاکستان کے سپیس اینڈ اپر اٹموسفر ریسرچ کمیشن (سپارکو) نے اپنا سرکاری مشن ہب انٹرنیٹ پورٹل کامیابی کے ساتھ متعارف کرا دیا ہے۔ یہ نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم عوام کو پاکستان کے پہلے انسانی خلائی مشن سے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات تک براہ راست رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ شہری اب astronaut.
suparco.gov.pk کے ذریعے اس پورٹل تک آسانی سے داخل ہو کر مشن کی پیش رفت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
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سپارکو کے جاری کردہ بیان کے مطابق، مشن ڈیش بورڈ کے ذریعے عوام کو خلائی اسٹیشن کے مختلف ماڈیولز، مکمل مشن ٹائمنگ، اور گنئیں کی گنتی کا کلک ڈاؤن ٹائمر دیکھنے کا موقع میسر آئے گا۔ یہ ڈیش بورڈ انسانی خلائی سفر کی تیاریوں کا ایک جامع اور بصری جائزہ فراہم کرتا ہے تاکہ ہر شہری مشن کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل سے باخبر رہ سکے۔
بورڈنگ پاس اور نجی معلومات کی فراہمی
سپارکو مشن ہب کے تحت عوام کو پاکستان کے پہلے انسانی خلائی مشن کے لیے مخصوص بورڈنگ پاس حاصل کرنے، اسے ڈاؤن لوڈ کرنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ اس عمل کے لیے صارفین کو اپنے نام، رہائش کا شہر اور دیگر بنیادی تفصیلات پورٹل پر درج کرنی ہوتی ہیں جس کے بعد یہ یادگاری بورڈنگ پاس جاری کی جاتی ہے۔
خلائی اسٹیشن کی براہ راست نیگیشن اور پیغامات
یہ پلیٹ فارم صارفین کو خلائی اسٹیشن کی براہ راست نیگیشن کا ٹریکنگ امکان بھی فراہم کرتا ہے جس کے تحت وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، گلگت اور مظفر آباد سمیت دیگر شہروں کے اوپر اس کے گزرنے کا وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام اس پورٹل کے ذریعے اپنے پیغامات مبارکباد اور نیک خواہشات بھیج سکتے ہیں اور مشن سے متعلق ویڈیوز اور اپڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔
محمد زیشان علی کی تاریخ ساز ماموریت
اس مشن میں پاکستانی خلاباز اور پی لوڈ سپیشلسٹ محمد زیشان علی چین کے تیانگونغ خلائی اسٹیشن میں شمولیت اختیار کرنے والے پہلے غیر ملکی شہری ثابت ہوں گے۔ وہ سوشو-24 مشن کے ساتھ منگل کے روز لانچ کی جاسکتی ہے جس کے ذریعے وہ بین الاقوامی خلائی تعاون میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔
عوامی دلچسپی اور آنے والے اقدامات
سپارکو کے اس اقدام سے نہ صرف عوام میں خلائی علوم کے حوالے سے شعور بیدار ہوگا بلکہ یہ ممالک کی پیشہ ورانہ خلائی صلاحیتوں کا بھی عکاس ہے۔ یہ پلیٹ فارم آنے والے دنوں میں مزید اپڈیٹس اور تفصیلات کے ساتھ مکمل طور پر متحرک رہے گا تاکہ عوام کو ہر لمحے باخبر رکھا جا سکے۔
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