سپرنچر اسٹورم نے امریکی مشرقی ساحل کو تباہ کیا، بجلی کی بندش اور پروازوں کی کینسلشن
شکریہ کے تہوار پر امریکی مشرقی ساحل پر زوردار طوفان نے ہزاروں گھروں سے بجلی منقطع کر دی اور ہزاروں پروازیں منسوخ کر دیں۔
شکریہ کے تہوار یعنی ٹھنکس گیونگ کے موقع پر امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک زوردار طوفان نے حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے صوبوں میں وسیع پیمانے پر بجلی کی بندش ، ساحلی علاقوں میں سیلاب، ہزاروں پروازوں کی منسوخی اور جان لیوا ہوائیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ریٹرز کی رپورٹ کے مطابق، اس طوفان نے جمعہ کو امریکہ کے مشرقی ساحل کے بیشتر حصوں میں تہوار کی تعطیلات کو شدید متاثر کیا، جہاں 70 میل فی گھنٹہ (112 کلومیٹر فی گھنٹہ) کی رفتار سے چلنے والی ہوائوں نے درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ پھینکا اور بجلی کے کھمبے گرا دیے۔
بجلی کی وسیع پیمانے پر بندش اور متاثرہ علاقے
امریکہ کے مشرقی ساحل کے صوبوں میں ہزاروں صارفین بجلی کی فراہمی سے محروم ہو گئے ہیں، جہاں گیلے مٹی اور تیز ہوائوں کی وجہ سے درختوں کے گرنے اور بجلی کے تاروں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پاور آؤٹیجز ڈی ٹی یو کی ویب سائٹ کے مطابق، امریکی وقت کے مطابق دوپہر 2:26 بجے (1926 جی ایم ٹی) تک ورجینیا میں تقریباً 200,000 گھرانوں اور کاروباری اداروں سے بجلی منقطع تھی، جبکہ میری لینڈ میں اس تعداد میں 177,000 کے قریب ہے۔ اسی رپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ پنسلوانیا، نیو جرسی اور شمالی کیرولائنا میں بھی دس ہزاروں یوٹیلیٹی کسٹمرز بجلی سے محروم ہیں۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
موسمیاتی انتباہات اور طوفان کی شدت
یو ایس نیشنل ویذر سروس کے مطابق، ورجینیا، میری لینڈ، ڈیلاویئر، نیو جرسی، نیو یارک اور ساحلی نیو انگلینڈ کے کچھ حصوں میں 50 سے 70 میل فی گھنٹہ کی ہوائیں ریکارڈ یا پیش گوئی کی گئی تھیں۔ نیو یارک شہر ایمرجنسی مینجمنٹ کی رپورٹ کے مطابق، جمعہ کی شام کو ہوائیں مزید تیز ہو گئیں اور لی گاڈیا ائرپورٹ پر ہوا کی رفتار 56 میل فی گھنٹہ (90 کلومیٹر فی گھنٹہ) تک پہنچ گئی۔ یو ایس نیشنل ویذر سروس نے وضاحت کی کہ طوفان سے وابستہ مضبوط ساحلی ہوائیں، جو بادشاہ کی لہروں کے ساتھ مل رہی ہیں، امریکہ کے مشرقی ساحل کے نچلے علاقوں میں سیلاب کا سبب بن رہی ہیں۔
میسی پیجینٹ اور ہوا بازی میں بڑی رکاوٹیں
طوفان کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر، عہدیداروں نے نیو یارک شہر میں منعقد ہونے والے سالانہ میسی کا شکریہ کے تہوار کا پریڈ، جس کی 100 ویں ایڈیشن منائی جانی تھی، جمعہ کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ کسی بھی سنگین موسم کے باعث اس ایونٹ کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، طوفان نے ہوائی سفر کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ فلائٹ ایئر کے اعداد و شمار کے مطابق، جمعہ کی شام تک امریکہ میں 400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں اور تقریباً 1,600 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ واشنگٹن اور نیو یارک شہر کے بڑے ایئرپورٹس اس طوفان کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثرہ مقامات میں شامل تھے۔
آئندہ انتظامات اور موسم کا رجحان
یو ایس نیشنل ویذر سروس نے جاری کردہ بیان میں خبردار کیا کہ طاقتور ساحلی طوفان آج شام تک اس علاقے میں شدید اثرات برقرار رکھے گا، جس میں تباہ کن تیز ہوائیں اور بھاری بارش شامل ہیں۔ تاہم، اس انتباہ میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ طوفان رات گئے جمعہ کے روز خطے سے نکل جائے گا۔ یوٹیلیٹی کمپنیوں اور ریاستی عہدیداروں نے پہلے ہی انتباہ کیا تھا کہ مضبوط آن شور ہوائیں اور بارش وسیع پیمانے پر بجلی کی تعطل کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو محتاط رہنے اور ضروری حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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