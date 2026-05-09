سپریم کورٹ: طرز Droit ادا پر تشویشAccademia

سپریم کورٹ نے порядке میں زور دیا ہے کہ بطورحق مہر دی گئی جائیداد پر شوہر اور دوسرا شخص غیر اہم قانونی چارہ جوئی سے گریز کریں۔ عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ مہر کی جائیداد پر شوہر یا کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق نکاح نامہ میں علیحدہ کالم شامل کرنے کیلئے اقدامات کریں۔ مہر سے متعلق تنازع کی سماعت کے دوران ڈویژن بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ شریک حصہ دار وراثتی حصہ سے زائد جائیداد کا انتقال نہیں کر سکتا، مشترکہ جائیداد کے حوالے سے مہر کا اعلان شوہر کے حصے اور نکاح نامہ پر دستخط کرنیوالے کے حصے کی حد تک درست ہے۔ زیر سماعت کیس کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر نے نکاح کے وقت مکان بطور مہر دیا مگر تفصیلی وضاحت نہ کی، مہر کے اعلامیہ کی شوہر اور اس کی والدہ کے بیان حلفی سے تائید ہوئی، وہ مکان شوہر کے والد کا تھا جس کا نکاح سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اس لئے متنازع مکان بیوی جس کی دعویدار ہے، تمام شریک حصہ دار وراثتی حصے کے ساتھ ساتھ وراثت کے دوسرے مندرجہ ذیل وارثوں کے ساتھ منتقل ہو چکا ہے۔ شوہر اور والدہ اپنا حصہ فروخت کر سکتے ہیں۔ پورا مکان نہیں۔ جہاں جائیداد مشترکہ ہو،شوہر یا کوئی دوسرا شخص پوری جائیداد بطور حق مہر نہیں دے سکتے، نہ مشترکہ جائیداد میں اپنے حصے سے زائد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ حصہ سے زائد کا انتقال غیر قانونی اور غیر موثر۔
سپریم کورٹ نے زور دیا ہے کہ بطورحق مہر دی گئی جائیداد پر شوہر اور دوسرا شخص غیر اہم قانونی چارہ جوئی سے گریز کریں۔ عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ مہر کی جائیداد پر شوہر یا کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق نکاح نامہ میں علیحدہ کالم شامل کرنے کیلئے اقدامات کریں۔ مہر سے متعلق تنازع کی سماعت کے دوران ڈویژن بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ شریک حصہ دار وراثتی حصہ سے زائد جائیداد کا انتقال نہیں کر سکتا، مشترکہ جائیداد کے حوالے سے مہر کا اعلان شوہر کے حصے اور نکاح نامہ پر دستخط کرنیوالے کے حصے کی حد تک درست ہے۔ زیر سماعت کیس کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر نے نکاح کے وقت مکان بطور مہر دیا مگر تفصیلی وضاحت نہ کی، مہر کے اعلامیہ کی شوہر اور اس کی والدہ کے بیان حلفی سے تائید ہوئی، وہ مکان شوہر کے والد کا تھا جس کا نکاح سے قبل انتقال ہو چکا ہے۔ اس لئے متنازع مکان بیوی جس کی دعویدار ہے۔تمام شریک حصہ دار وراثتی حصے کے ساتھ ساتھ وراثت کے دوسرے مندرجہ ذیل وارثوں کے ساتھ منتقل ہو چکا ہے۔ شوہر اور والدہ اپنا حصہ فروخت کر سکتے ہیں۔ پورا مکان نہیں۔ جہاں جائیداد مشترکہ ہو،شوہر یا کوئی دوسرا شخص پوری جائیداد بطور حق مہر نہیں دے سکتے، نہ مشترکہ جائیداد میں اپنے حصے سے زائد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ حصہ سے زائد کا انتقال غیر قانونی اور غیر موثر.
سپریم کورٹ نے زور دیا ہے کہ بطورحق مہر دی گئی جائیداد پر شوہر اور دوسرا شخص غیر اہم قانونی چارہ جوئی سے گریز کریں۔ عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ مہر کی جائیداد پر شوہر یا کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق نکاح نامہ میں علیحدہ کالم شامل کرنے کیلئے اقدامات کریں۔ مہر سے متعلق تنازع کی سماعت کے دوران ڈویژن بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ شریک حصہ دار وراثتی حصہ سے زائد جائیداد کا انتقال نہیں کر سکتا، مشترکہ جائیداد کے حوالے سے مہر کا اعلان شوہر کے حصے اور نکاح نامہ پر دستخط کرنیوالے کے حصے کی حد تک درست ہے۔ زیر سماعت کیس کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر نے نکاح کے وقت مکان بطور مہر دیا مگر تفصیلی وضاحت نہ کی، مہر کے اعلامیہ کی شوہر اور اس کی والدہ کے بیان حلفی سے تائید ہوئی، وہ مکان شوہر کے والد کا تھا جس کا نکاح سے قبل انتقال ہو چکا ہے۔ اس لئے متنازع مکان بیوی جس کی دعویدار ہے۔تمام شریک حصہ دار وراثتی حصے کے ساتھ ساتھ وراثت کے دوسرے مندرجہ ذیل وارثوں کے ساتھ منتقل ہو چکا ہے۔ شوہر اور والدہ اپنا حصہ فروخت کر سکتے ہیں۔ پورا مکان نہیں۔ جہاں جائیداد مشترکہ ہو،شوہر یا کوئی دوسرا شخص پوری جائیداد بطور حق مہر نہیں دے سکتے، نہ مشترکہ جائیداد میں اپنے حصے سے زائد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ حصہ سے زائد کا انتقال غیر قانونی اور غیر موثر
Supreme Court Marital Property Legal Proceeding Joint Ownership Transactions From Joint Ownership