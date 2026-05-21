سپریم جوڈیشل کونسل: چیف جسٹس کے خلاف تمام شکایات خارج

سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف دائر کردہ تمام شکایات کو خارج کر دیا۔ شکایات کا تعلق سال 2016، 2022 اور 2025 کے مختلف معاملات سے تھا، جن میں بنیادی طور پر عدالتی فیصلوں اور ججز کی تقرریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے باقاعدہ فیصلے بھی جاری کر دیے۔
اسلام آباد(21 مئی 2026): سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف دائر کردہ تمام پانچوں شکایات کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہوئے خارج کر دیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس حوالے سے باقاعدہ فیصلے بھی جاری کر دیے ہیں۔ کونسل کے مطابق ان شکایات کا تعلق سال 2016، 2022 اور 2025 کے مختلف معاملات سے تھا، جن میں بنیادی طور پر عدالتی فیصلوں اور ججز کی تقرریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بزدلی شکایت نمبر 246/2016 کو خارج کیا گیا، جس میں چیف جسٹس پر پشاور ہائیکورٹ کے جج کی حیثیت سے ایڈیشنل سیشن ججز کی تعیناتیوں میں میرٹ کی مبینہ خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔ شکایت نمبر 549/2022 کو بھی متفقہ طور پر مسترد کر دیے جانے والے امجد حسین درانی کے دائر کردہ شکایت کو خارج کیا گیا، جو کہ جنوری 2022 میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے غیر منصفانہ طریقے سے خارج کر دیا۔ اسی طرح، شکایت نمبر 746/2025 میں اجمل محمود، شکایت نمبر 748/2025 میں کامران خان اور شکایت نمبر 750/2025 میں محمد آصف مسعود نے بھی
