Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی

محفوظ News

سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی
نور مقدمظاہر جعفرسپریم کورٹ
📆04/06/2026 1:26 pm
📰BBCUrdu
64 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 59%

سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔

سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کو فروری 2022 میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انھیں نور مقدم کے قتل اور اس کے ساتھ ریپ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی جب نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کو بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیہ اور ڈپریشن کی ادویات لینے کیproblem تھی۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت کی وجہ سے وہ جائے حادثہ پر موجود تھے۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس اشتاق ابراہیم نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ ایسا ریکارڈ دکھائیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجرم کا علاج کب اور کہاں شروع ہوا.

سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کو فروری 2022 میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انھیں نور مقدم کے قتل اور اس کے ساتھ ریپ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی جب نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کو بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیہ اور ڈپریشن کی ادویات لینے کیproblem تھی۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت کی وجہ سے وہ جائے حادثہ پر موجود تھے۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس اشتاق ابراہیم نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ ایسا ریکارڈ دکھائیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجرم کا علاج کب اور کہاں شروع ہوا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBCUrdu /  🏆 11. in PK

نور مقدم ظاہر جعفر سپریم کورٹ نظرثانی کی اپیل سزائے موت

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 16:26:18