سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی

سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کو فروری 2022 میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انھیں نور مقدم کے قتل اور اس کے ساتھ ریپ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی جب نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کو بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیہ اور ڈپریشن کی ادویات لینے کیproblem تھی۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت کی وجہ سے وہ جائے حادثہ پر موجود تھے۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس اشتاق ابراہیم نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ ایسا ریکارڈ دکھائیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجرم کا علاج کب اور کہاں شروع ہوا.
سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کو فروری 2022 میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ انھیں نور مقدم کے قتل اور اس کے ساتھ ریپ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی جب نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کو بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیہ اور ڈپریشن کی ادویات لینے کیproblem تھی۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل کی دماغی حالت کی وجہ سے وہ جائے حادثہ پر موجود تھے۔ انھوں نے کہا کہ ان کے موکل نے نور مقدم کو قتل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل کی سماعت کے بعد دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس اشتاق ابراہیم نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ ایسا ریکارڈ دکھائیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجرم کا علاج کب اور کہاں شروع ہوا
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