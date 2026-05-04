سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت: صلح نامے پر تعطل، فیصلہ محفوظ

سپریم کورٹ میں 2008 کے قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس میں عمرقید کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے صلح نامے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔
پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک انتہائی حساس اور دلخراش کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ کیس 2008 میں پیش آنے والے ایک قتل کے واقعہ سے متعلق ہے، جس میں تین افراد بشمول دو خواتین کو قتل کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی، اور اس میں عمرقید کی سزا کے خلاف ایک اپیل زیرِ غور لائی گئی۔ کیس کی پیچیدگی اور انسانی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت کے سامنے پیش ہونے والے حقائق کے مطابق، قتل کے واقعہ میں چار ملزمان نامزد تھے، جن میں سے ایک کو پہلے ہی سزائے موت دی جا چکی ہے۔ باقی تین ملزمان عمرقید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ کیس کی ایک اہم پیشرفت یہ ہے کہ مدعی اور ملزمان کے درمیان صلح نامہ دائر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تاہم، عدالت نے اس صلح نامے کی قانونی حیثیت اور امکانات پر گہری غور و فکر کی۔ سماعت کے دوران جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ ایک بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی، لیکن اس کی سزا پورے خاندان کو دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بچی یتیم تھی اور صلح نامہ کرنا مقصود تھا، لیکن ملزمان نے پورے خاندان کو ہی قتل کر دیا۔ یہ ریمارکس کیس کی دردناک حقیقت اور ملزمان کی بربریت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے لڑکی کے بیان کی تصدیق کی کہ اس نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملزم نے گولی ماری اور دوسرے نے ذبح کیا، اور اگر صلح نامہ کرنا تھا تو اسے ٹرائل کورٹ میں دائر کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ان پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وکیل صفائی نے عدالت سے درخواست کی کہ مدعی کو سپریم کورٹ لایا جائے اور عدالت صلح نامے کی ہدایت جاری کر دے۔ تاہم، جسٹس ہاشم کاکڑ نے واضح کیا کہ صلح نامہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور عدالت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے اس بات پر بھی اظہارِ تشویش کیا کہ ڈیڑھ سال گزر چکا ہے، لیکن مدعی کی جانب سے کوئی بیان حلفی جمع نہیں کروایا گیا، نہ ہی وہ عدالت میں پیش ہوئی، اور نہ ہی بائیو میٹرک کی تصدیق کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں صلح نامہ کیسے ممکن ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت صلح نامہ منظور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک ملزم کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے۔ عدالت نے ملزم رمضان کی عمرقید کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ کیس کے نتائج اور ملزمان کی قسمت کا تعین کرے گا۔ یہ واقعہ 2008 میں کراچی میں پیش آیا تھا، اور اس نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر پیدا کر دی تھی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، اور صلح و صفائی کے اصولوں پر گہری توجہ دی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور کسی بھی ملزم کو انصاف سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ملزمان کے وکیل اور مدعی کے نمائندوں کو مکمل طور پر اپنے موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ عدالت نے تمام حقائق اور شہادتوں کا بغور جائزہ لیا، اور قانونی نقطہ نظر سے کیس کا فیصلہ کیا۔ اس کیس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ قتل کے جرم میں ملوث افراد کے لیے ایک سبق آموز مثال بن سکتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ نہ صرف متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرے گا، بلکہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ کیس کے علاوہ کراچی میں غیر قانونی ادویات بنانے والی ایک فیکٹری بھی پکڑی گئی ہے اور کورنگی اور پاک کالونی میں لوٹ مار اور گاڑی چوری کی وارداتوں کی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ خبریں پاکستان کے حالات حاضرہ کی پیچیدگی اور چیلنجز کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ مواد پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک انتہائی حساس اور دلخراش کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ کیس 2008 میں پیش آنے والے ایک قتل کے واقعہ سے متعلق ہے، جس میں تین افراد بشمول دو خواتین کو قتل کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی، اور اس میں عمرقید کی سزا کے خلاف ایک اپیل زیرِ غور لائی گئی۔ کیس کی پیچیدگی اور انسانی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت کے سامنے پیش ہونے والے حقائق کے مطابق، قتل کے واقعہ میں چار ملزمان نامزد تھے، جن میں سے ایک کو پہلے ہی سزائے موت دی جا چکی ہے۔ باقی تین ملزمان عمرقید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ کیس کی ایک اہم پیشرفت یہ ہے کہ مدعی اور ملزمان کے درمیان صلح نامہ دائر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تاہم، عدالت نے اس صلح نامے کی قانونی حیثیت اور امکانات پر گہری غور و فکر کی۔ سماعت کے دوران جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ ایک بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی، لیکن اس کی سزا پورے خاندان کو دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بچی یتیم تھی اور صلح نامہ کرنا مقصود تھا، لیکن ملزمان نے پورے خاندان کو ہی قتل کر دیا۔ یہ ریمارکس کیس کی دردناک حقیقت اور ملزمان کی بربریت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے لڑکی کے بیان کی تصدیق کی کہ اس نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملزم نے گولی ماری اور دوسرے نے ذبح کیا، اور اگر صلح نامہ کرنا تھا تو اسے ٹرائل کورٹ میں دائر کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ان پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وکیل صفائی نے عدالت سے درخواست کی کہ مدعی کو سپریم کورٹ لایا جائے اور عدالت صلح نامے کی ہدایت جاری کر دے۔ تاہم، جسٹس ہاشم کاکڑ نے واضح کیا کہ صلح نامہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور عدالت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے اس بات پر بھی اظہارِ تشویش کیا کہ ڈیڑھ سال گزر چکا ہے، لیکن مدعی کی جانب سے کوئی بیان حلفی جمع نہیں کروایا گیا، نہ ہی وہ عدالت میں پیش ہوئی، اور نہ ہی بائیو میٹرک کی تصدیق کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں صلح نامہ کیسے ممکن ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت صلح نامہ منظور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک ملزم کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے۔ عدالت نے ملزم رمضان کی عمرقید کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ کیس کے نتائج اور ملزمان کی قسمت کا تعین کرے گا۔ یہ واقعہ 2008 میں کراچی میں پیش آیا تھا، اور اس نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر پیدا کر دی تھی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، اور صلح و صفائی کے اصولوں پر گہری توجہ دی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور کسی بھی ملزم کو انصاف سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ملزمان کے وکیل اور مدعی کے نمائندوں کو مکمل طور پر اپنے موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ عدالت نے تمام حقائق اور شہادتوں کا بغور جائزہ لیا، اور قانونی نقطہ نظر سے کیس کا فیصلہ کیا۔ اس کیس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ قتل کے جرم میں ملوث افراد کے لیے ایک سبق آموز مثال بن سکتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ نہ صرف متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرے گا، بلکہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ کیس کے علاوہ کراچی میں غیر قانونی ادویات بنانے والی ایک فیکٹری بھی پکڑی گئی ہے اور کورنگی اور پاک کالونی میں لوٹ مار اور گاڑی چوری کی وارداتوں کی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ خبریں پاکستان کے حالات حاضرہ کی پیچیدگی اور چیلنجز کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ مواد پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہے
سپریم کورٹ قتل کیس عمرقید صلح نامہ جسٹس ہاشم کاکڑ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
World stocks set for worst week since 2008 as virus stokes recession fearsWorld stocks set for worst week since 2008 as virus stokes recession fears.
Read more »
Oil bounces 5% but set for biggest weekly thumping since 2008Oil bounces 5% but set for biggest weekly thumping since 2008.
Read more »
سندھ میں منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہسندھ میں منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ SamaaTV
Read more »
گورننس میں شفافیت کی تلاشپاکستان میں ’’بہترین آمریت‘‘ کا عشرہ (2008-1999)ختم ہونے پر جب ملک میں پیپلز پارٹی کا پانچواں دور (2013-2008)بذریعہ این آر او (مشرف حکومت کا... کالم پڑھئے: تحریر: ڈاکٹر مجاہد منصوری DailyJang
Read more »
پیپلزپارٹی کا عام انتخابات میں گرتا گرافپاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں اپنی آخری وفاقی حکومت سن 2008ء میں بنائی تھی جس کے بعد ہونیوالے 2 عام انتخابات میں سیٹوں کے اعتبار سے پارٹی کا گراف وقت کے ساتھ نیچے آیا ہے۔
Read more »
جوبائیڈن کے امریکی صدر منتخب ہونے کا امکان لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہیں ہلال پاکستان ایوارڈ سے بھی نواز جاچکا؟ اگر نہیں تو یہ خبرآپ کیلئے ہےلاہور (ویب ڈیسک) امریکی انتخابات کے بعد جوبائیڈن کے صدر بننے کا امکان ہے اور وہ دو مرتبہ 2008 اور 2011میں پاکستان کا دورہ کرچکے ہیں، 2008 میں انہیں
Read more »