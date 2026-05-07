سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس: چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں ججز کے خلاف شکایات اور تبادلوں پر غور

چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں ججز کے خلاف زیرالتوا شکایات اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سپریم جوڈیشل کونسل ایک انتہائی طاقتور اور اہم ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ججز کے طرز عمل، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ان کے خلاف آنے والی شکایات کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کونسل کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن اجلاس طلب کیا ہے جو کہ آئندہ جمعرات یعنی 14 مئی کو منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف ججز کے خلاف زیرالتوا شکایات پر بحث کی جائے گی بلکہ عدلیہ کے اندرونی انتظامی معاملات اور ججز کی منتقلیوں جیسے حساس موضوعات پر بھی غور کیا جائے گا۔ عدالتی حلقوں میں یہ بات عام ہے کہ ججز کے خلاف شکایات کا بروقت ازالہ نہ ہونا نہ صرف نظام عدل میں غیر ضروری تاخیر کا باعث بنتا ہے بلکہ عام آدمی کے عدالتی نظام پر اعتماد کو بھی متزلزل کرتا ہے، اسی لیے چیف جسٹس کا یہ اقدام ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تاکہ عدالتی نظام میں شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے میں ایک نہایت اہم نکتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ چھ ججز کی جانب سے لکھا گیا خط ہے جس پر تفصیلی بحث اور غور و فکر متوقع ہے۔ خاص طور پر جسٹس بابر ستار کی جانب سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا خط اس اجلاس کا مرکزِ توجہ رہے گا جس میں انہوں نے ججز کی منتقلی کے معاملے پر اپنا تفصیلی موقف پیش کرنے کے لیے ذاتی سماعت کی درخواست کی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 200 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ استدعا کی تھی کہ کسی بھی انتظامی فیصلے سے قبل انہیں اپنا موقف بیان کرنے کا پورا موقع دیا جائے کیونکہ یہ ان کے بنیادی حقوق اور پیشہ ورانہ وقار کا معاملہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 200 ججز کی منتقلی اور تعیناتی کے طریقہ کار سے متعلق ہے اور اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام عمل شفاف ہو تاکہ کسی بھی جج کو بلاوجہ یا کسی خاص مقصد کے تحت منتقل نہ کیا جائے۔ اس معاملے نے عدلیہ کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا انتظامی فیصلوں میں ججز کی رائے لینا قانونی طور پر ضروری ہے یا یہ صرف ایک اخلاقی تقاضا ہے۔ اس پورے معاملے میں ایک دلچسپ پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے شروع میں ججز کی منتقلیوں کے لیے اجلاس بلانے کی مخالفت کی تھی لیکن عدالتی نظام کے اندرونی طریقہ کار اور قانون کے مطابق جب پانچ ممبران کی ریکوزیشن موصول ہوئی تو اجلاس بلانا قانونی طور پر لازمی ہو گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی قیادت میں ہونے والی اس ریکوزیشن نے یہ ظاہر کیا کہ جوڈیشل کونسل کے اندر مختلف آراء موجود ہیں اور انتظامی معاملات پر اتفاقِ رائے قائم کرنا ایک مشکل چیلنج بن چکا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس وقت ایک ایسے نازک مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں انتظامی شفافیت اور ججوں کے انفرادی حقوق کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس اجلاس کے نتائج سے یہ واضح ہوگا کہ مستقبل میں ججز کی منتقلیوں کا معیار کیا ہوگا اور کیا سابقہ فیصلوں پر نظرثانی کی جائے گی یا موجودہ انتظامی ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے گا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور منتقلیوں کے طریقہ کار کو شفاف بنایا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف عدالتی نظم و ضبط بہتر ہوتا ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے قانونی نظام کی ساکھ بھی بلند ہوتی ہے۔ ججز کی منتقلی ایک ایسا حساس عمل ہے جس کا براہ راست اثر کیسز کی سماعت، عدالتی فیصلوں اور ججز کی آزادی پر پڑ سکتا ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس عمل میں مکمل طور پر میرٹ کو ترجیح دی جائے اور کسی بھی قسم کی ذاتی، سیاسی یا انتظامی مداخلت کا راستہ بند کیا جائے۔ تمام تر ترقبات اور بحث کے باوجود، قانونی ماہرین کو امید ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں یہ اجلاس عدلیہ کے لیے مثبت نتائج فراہم کرے گا اور ججوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوگی جس سے ملک میں قانون کی حکمرانی مزید مضبوط ہوگی.
